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        Bursa'da 1 kilogram yağlık zeytinin maliyeti belli oldu

        Gemlik Ziraat Odası, 2026 yılı hasat dönemi için hazırladığı zeytin maliyet çizelgesini kamuoyuyla paylaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:46 Güncelleme:
        Bursa'da 1 kilogram yağlık zeytinin maliyeti belli oldu

        Gemlik Ziraat Odası, 2026 yılı hasat dönemi için hazırladığı zeytin maliyet çizelgesini kamuoyuyla paylaştı.

        Gemlik Ziraat Odası Başkanı ve Ziraat Yüksek Mühendisi Ercan Barutçuoğlu, yapılan maliyet hesaplamalarına göre 1 kilogram yağlık zeytinin maliyet fiyatının 58 lira 14 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı.

        Barutçuoğlu, yeni hasat döneminde hem üreticinin emeğini karşılayacak hem de nihai tüketiciyi memnun edecek bir fiyat beklentisi içinde olduklarını ifade etti.

        2026 yılı üretim masrafları açıklandı

        Oda tarafından paylaşılan 2026 yılı sofralık zeytin ürününe ait maliyet çizelgesine göre dekara düşen masraf unsurları şu şekilde sıralandı:

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        "Toprak İşleme: 5 bin 500 TL

        Gübre Bedeli: 2 bin 350 TL

        Budama: 6 bin 750 TL

        Mücadele İlaç Masrafı ve İşçiliği: 4 bin 400 TL

        Hasat (4 Kişi x 2000 TL): 8 bin TL

        Nakliye: Bin 700 TL

        Diğer Masraflar (Zeytin seçme, tuzlama, dal toplama, taşıma işçiliği): 2 bin 900 TL

        Masrafların Toplamı: 31 bin 600 TL"

        Masraflar toplamına eklenen finansman, amortisman ve genel idari gider paylarıyla birlikte dekara üretim masrafları toplamı 44 bin 132 TL olarak hesaplandı. Bir dekarlık arazide bulunan ortalama 33 ağaçtan ağaç başına beklenen 23 kilogram ürünle birlikte toplam 759 kilogram zeytin elde edildiği, bu doğrultuda 44 bin 132 TL'lik üretim masrafının 759 kilograma bölünmesiyle 1 kilogram yağlık zeytinin maliyetinin 58,14 TL'ye ulaştığı kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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