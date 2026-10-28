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        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdulsamet S. (25) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Abdulsamet S. (25) yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Yenice Köprülü Kavşağı’nda meydana geldi. İnegöl’den Bursa yönüne ilerleyen Abdulsamet S.’nin kullandığı 16 BDN 529 plakalı otomobil, kavşağa dönüş yaptığı sırada yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abdulsamet S., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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