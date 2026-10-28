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        Başkan Aydın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Başkan Aydın'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103’üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

        Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve bağımsızlık ruhuna dikkat çekti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen Kurtuluş mücadelesinin ardından kurulan Cumhuriyet’in, milletin azim ve kararlılığının en büyük eseri olduğuna işaret eden Başkan Aydın, Cumhuriyet’in temel değerlerine sahip çıkmanın ve bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmanın öneminin altını çizdi.

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        Başkan Aydın, Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

        "Tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum. Atatürk, ‘Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir’ demiş. Aynı zamanda Atatürk ‘Cumhuriyeti biz durduk yere kazanmadık, ülkenin her yerinde kırmızı kanımızı döktük, gerekirse tekrar dökmeye hazırız’ diye de yeni nesillere Cumhuriyetin önemini anlattı. Bugün dünyanın ve konjonktürün içinde bulunduğumuz coğrafyada maalesef her yerde savaş, kan ve gözyaşı var. Atatürk, Cumhuriyeti gençlere hediye ederek, ‘İlelebet Türkiye Cumhuriyeti payidar kalacaktır’ diyerek bugün bizlere büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Atatürk’ün izinde silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi de anarak Cumhuriyetimizin 103’üncü yılını kutluyorum."

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