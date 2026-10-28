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        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı DR. Onur Kaşlı : Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar açısından dikkatli olunmalı

        Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı DR. Onur Kaşlı : Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar açısından dikkatli olunmalı

        Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda ateş, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı şikâyetlerinin daha sık görülmeye başlanacağını belirten Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Kaşlı, "Özellikle kreş ve okula giden çocuklarda enfeksiyonların peş peşe gelmesi ailelerde doğal olarak endişeye yol açabiliyor. Kış aylarında özellikle influenza (grip), RSV ve çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar açısından dikkatli olmak gerekiyor. Doğru aşılama, el hijyeni, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve gerektiğinde zamanında hekim değerlendirmesiyle çocuklarımızın kış dönemini daha sağlıklı geçirmelerine yardımcı olabiliriz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı DR. Onur Kaşlı : Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar açısından dikkatli olunmalı

        Sonbahar ve kış aylarının gelmesiyle birlikte çocuklarda ateş, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı şikâyetlerinin daha sık görülmeye başlanacağını belirten Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Kaşlı, "Özellikle kreş ve okula giden çocuklarda enfeksiyonların peş peşe gelmesi ailelerde doğal olarak endişeye yol açabiliyor. Kış aylarında özellikle influenza (grip), RSV ve çeşitli bakteriyel enfeksiyonlar açısından dikkatli olmak gerekiyor. Doğru aşılama, el hijyeni, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve gerektiğinde zamanında hekim değerlendirmesiyle çocuklarımızın kış dönemini daha sağlıklı geçirmelerine yardımcı olabiliriz" dedi.

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        Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Kaşlı, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte artış gösteren çocukluk çağı enfeksiyonları hakkında ailelere yönelik uyarılarda bulundu.

        Özellikle kış döneminde bir çocuk hekimi olarak ailelerden en sık duyduğu soruların başında "Hocam, bu viral mi, bakteriyel mi?" sorusunun geldiğini ifade eden Dr. Kaşlı, kış enfeksiyonları ve dikkat edilmesi gereken noktalarla ilgili bilgiler verdi.

        İnfluenza: Basit bir soğuk algınlığı değildir

        İnfluenzanın, halk arasında grip olarak bilinen viral bir solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirten Uzm. Dr. Onur Kaşlı, hastalığın genellikle ani başlayan ateş, belirgin halsizlik, kas ve eklem ağrıları, baş ağrısı ve öksürük ile kendini gösterebildiğini aktardı. Çocukların büyük bir kısmının hastalığı sorunsuz atlattığını, ancak özellikle küçük çocuklarda ve kronik hastalığı bulunanlarda daha ağır seyrederek zatürre gibi komplikasyonlara yol açabileceğini kaydetti. İnfluenzadan korunmada el hijyeni ve hasta kişilerle yakın temastan kaçınmanın yanında mevsimsel influenza aşısının önemli korunma seçeneklerinden biri olduğunu belirten Kaşlı, aşılama kararının çocuğun yaşı, sağlık durumu ve risk faktörleri dikkate alınarak çocuk hekimiyle birlikte değerlendirilebileceğini ifade etti.

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        RSV: Özellikle bebeklerde daha dikkatli olmalıyız

        RSV'nin (Respiratuvar Sinsityal Virüs) çocukluk çağında oldukça sık karşılaşılan solunum yolu virüslerinden biri olduğunu dile getiren Burtom Konur Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Kaşlı, bu virüsün büyük çocuklarda sıradan bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyredebilirken, özellikle bebeklerde alt solunum yollarını etkileyerek bronşiolit ve zatürreye neden olabileceğine dikkat çekti. Bebekte hızlı veya zor nefes alma, göğüste çekilme, beslenmenin belirgin azalması, morarma veya genel durumda belirgin bozulma görülmesi durumunda gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altını çizdi.

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        Günümüzde RSV'ye karşı özellikle bebekleri korumaya yönelik koruyucu uygulamaların da bulunduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Kaşlı, hangi bebeğin hangi koruyucu yaklaşımdan yararlanabileceğinin; bebeğin yaşı, doğum zamanı, risk faktörleri ve güncel öneriler doğrultusunda hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini aktardı.

        Peki bakteriyel enfeksiyonlar?

        Çocuklarda kış aylarında görülen enfeksiyonların önemli bir kısmının virüslerden kaynaklandığını vurgulayan Uzm. Dr. Onur Kaşlı, bu nedenle her ateşli veya öksüren çocuğun antibiyotik kullanması gerekmediğini söyledi. Bununla birlikte orta kulak enfeksiyonu, streptokoklara bağlı boğaz enfeksiyonları, bazı zatürreler ve idrar yolu enfeksiyonları gibi bakteriyel hastalıklarla da karşılaşılabileceğini kaydetti.

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        Viral ve bakteriyel enfeksiyonların belirtilerinin zaman zaman birbirine benzeyebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Kaşlı, bu ayrımı yalnızca ateşin yüksekliğine, burun akıntısının rengine veya öksürüğün şiddetine bakarak yapmanın her zaman mümkün olmadığını, çocuğun muayenesi ve gerekli görülen durumlarda yapılan tetkiklerin tanının belirlenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

        Antibiyotik her ateşin tedavisi değildir

        Ailelere özellikle hatırlatmak istediği noktalardan birinin de antibiyotiklerin virüslere karşı etkili olmadığı hususu olduğunu dile getiren Uzm. Dr. Kaşlı, gereksiz antibiyotik kullanımının çocuğun daha hızlı iyileşmesini sağlamadığı gibi antibiyotik direncinin gelişmesine de katkıda bulunduğunu vurguladı. Bu nedenle antibiyotik tedavisinin ancak bakteriyel enfeksiyon düşünülen ve hekim tarafından uygun görülen durumlarda kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

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        Hangi belirtilerde hekime başvurmalıyız?

        Çocuğun yaşına göre değerlendirmenin değişmekle birlikte; nefes almada güçlük, göğüste çekilme, morarma, belirgin uykuya eğilim veya bilinç değişikliği, sıvı alamama, idrar miktarında belirgin azalma ve genel durumun giderek kötüleşmesi durumlarında mutlaka tıbbi değerlendirme gerektiğini kaydeden Uzm. Dr. Onur Kaşlı, özellikle 3 aydan küçük bebeklerde 38C ve üzerindeki ateşin gecikmeden değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

        Hastalıktan çok çocuğu değerlendiriyoruz

        Ailelere sık söylediği bir cümle olduğunu hatırlatan Uzm. Dr. Kaşlı, "Sadece termometredeki rakama değil, çocuğun genel durumuna da bakıyoruz" dedi. Aynı enfeksiyonun iki çocukta birbirinden oldukça farklı seyredebileceğini belirten Uzm. Dr. Kaşlı, bu nedenle çocuğun yaşı, beslenmesi, solunumu, aktivitesi, eşlik eden hastalıkları ve genel durumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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        Sonbahar ve kış aylarında çocukların zaman zaman enfeksiyon geçirmesinin kaçınılmaz olduğunu yineleyen Uzm. Dr. Onur Kaşlı; amacın her enfeksiyonu antibiyotikle tedavi etmek değil, hangi çocuğun evde güvenle takip edilebileceğini, hangi çocuğun hekim değerlendirmesine ihtiyaç duyduğunu doğru belirlemek olduğunu vurguladı. Uzm. Dr. Kaşlı, sözlerini doğru aşılama, el hijyeni, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve gerektiğinde zamanında hekim değerlendirmesiyle çocukların kış dönemini daha sağlıklı geçirmelerine yardımcı olunabileceğini belirterek tamamladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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