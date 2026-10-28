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        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

        Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Kütahya ve Balıkesir'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 14:25 Güncelleme:
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor

        Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Yalova, Kütahya ve Balıkesir'de Cumhuriyet'in 103. yılı kutlamaları kapsamında çelenk sunma törenleri düzenlendi.

        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Heykel semtindeki Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi.

        Tören kapsamında Vali Erol Ayyıldız, anıta çelenk bıraktı.

        - Eskişehir

        Vilayet Meydanı'ndaki törende Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Hava Orgeneral Erdoğan Gür ile Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Veysel Ergün, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

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        - Çanakkale

        Çanakkale'deki çelenk töreni, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtı önünde gerçekleştirildi.

        Anıta Valilik, Boğaz ve Garnizon Komutanlığı ile Belediye Başkanlığı çelenklerinin bırakılmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

        Törene Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        - Bilecik

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende Vali Faik Oktay Sözer, Türk Hava Kuvvetleri adına Hava Tümgeneral Kadircan Kottaş ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

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        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, Yeni Parti İl Başkanı Ali Özdemir ile diğer ilgililer katıldı.

        Kentteki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın İstasyon Spor Salonu'nda devam edecek.

        Bu arada, Bozüyük ilçesinde de çelenk sunma töreni düzenlendi.

        - Yalova

        Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

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        Törende Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yalova Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erhan Fıçıcı ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

        Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        - Kütahya

        Kütahya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Zafer Meydanı Valilik önündeki törende, Vali Musa Işın, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşunda bulunma ve Tugay Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

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        - Balıkesir

        Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu katıldı.

        Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Gömeç ilçesinde de öğrencilerin oluşturduğu bando takımı ve kortej eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirildi.

        Törende Kaymakam Mehmet Nesip Mahir ve Belediye Başkanı Melih Bağcı, Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sundu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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