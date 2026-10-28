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        Bursa TB Başkanı İbrahim Özhan'dan cumhuriyet bayramı mesajı İbrahim Özhan: "Cumhuriyet, bu toprakların en büyük ortak başarısıdır"

        Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak üretimle ve birlik ruhuyla geleceğe yürümeye devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:55 Güncelleme:
        Bursa TB Başkanı İbrahim Özhan'dan cumhuriyet bayramı mesajı İbrahim Özhan: "Cumhuriyet, bu toprakların en büyük ortak başarısıdır"

        Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Cumhuriyet’in ilanının 103. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkarak üretimle ve birlik ruhuyla geleceğe yürümeye devam edeceklerini söyledi.

        Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özhan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Özhan, Cumhuriyet’in Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin ve geleceğini kendi iradesiyle şekillendirme kararlılığının en önemli kazanımı olduğunu ifade etti. Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını belirten İbrahim Özhan, mesajında şunları kaydetti:

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        "Cumhuriyet, tarlasında, çarşısında, fabrikasında alın teri döken herkesin ortak hikayesi, bu toprakların en büyük başarısıdır. 103 yıl önce büyük fedakarlıklarla kurulan Cumhuriyet, bugün de bizlere hem büyük bir gurur veriyor hem de önemli sorumluluklar yüklüyor. Cumhuriyetimizi yaşatmak, yalnızca geçmişimizi hatırlamakla değil, onun bize kazandırdığı değerlere sahip çıkarak ülkemizi geleceğe taşımakla mümkündür.

        Bursa Ticaret Borsası olarak bizler de Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra, 1924 yılında kurulan ve 102 yıllık köklü geçmişe sahip bir kurum olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Kurucularımızın ortaya koyduğu birlik ve dayanışma ruhunu bugün üyelerimizle birlikte yaşatıyor, kentimizin üretim ve ticaret hayatına katkı sunuyoruz. Geçmişimizden aldığımız güçle kentimizin üretim potansiyelini geliştirmeyi ve gelecek nesillere daha güçlü bir ekonomik miras bırakmayı hedefliyoruz.

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        Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Millî Mücadele’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Cumhuriyetimizin bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek yanacağına olan inancımla, milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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