Nilüfer'de Mehmet H. Doğan ödülü sahibini buldu

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Mehmet H. Doğan Ödülü, "Susan Şeylerin Gürültüsü" adlı eseriyle Hüseyin Köse'ye verildi. Nâzım Hikmet Kültürevi'ndeki törenin ardından Cumhuriyet Haftası kapsamında şiir oturumu gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödül Töreni ve söyleşisi, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirildi. Türkçe yayımlanan şiir eleştirilerinin önemine dikkat çekmek ve çağdaş Türk şiirinin usta eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen törene Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Furkan Yavuz'un yanı sıra çok sayıda edebiyatsever katıldı.

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Furkan Yavuz programın açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet H. Doğan'ın Türk şiirine eleştirileri ve okumaları ile büyük değer kattığını söyledi. Bu yıl ödüle "Susan Şeylerin Gürültüsü" adlı eseriyle Hüseyin Köse'nin layık görüldüğünü dile getiren Yavuz, "Seçici kurulumuz Metin Celâl, Orhan Alkaya, Emel Kaya, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Nilay Özer ve Orhan Tekelioğlu'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Jüri Başkanı Metin Celâl ise ödülün verilmesinin gerekçeli kararını açıkladı. Celâl, "Eser, teorik çerçevede ilerleyen şiir eleştirisini yalnızca akademik çözüm alanında tutmayıp denemenin oluşması ve fikri imkanlarıyla buluşturarak daha geniş bir okur kitlesine açmaktadır. Sanatçı duyarlılığı ile akademik birikimi başarıyla harmanlayan eser, şiir eleştirisine kazandırdığı derinlik, özgünlük ve ufuk açıcı yaklaşım nedeniyle ödüle değer görülmüştür" dedi.

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Gurur duydum

Ödülünü almak için sahneye çıkan Hüseyin Köse, Mehmet H. Doğan'ı İzmir'deki öğrencilik yıllarında yakından tanıdığını, şiir, deneme, inceleme ve eleştiri edebiyatının önemli bir hafızası olduğunu söyledi. Doğan'ın kendine özgü bir üslubu ve anlatım tarzı olduğunu dile getiren Köse, "O dönemde Mehmet H. Doğan ile sohbet etme fırsatı bulmuştum. Dolayısıyla, Nilüfer Belediyesi çalışanlarına bu ödülü bana değer gördükleri için teşekkür ederim. ‘Susan Şeylerin Gürültüsü' kitabı deneme, inceleme, eleştiri arası bir yerde duruyor. Söylenenler için teşekkür ederim. Gurur duydum. Mehmet H.Doğan anısına verilen ödülü almak benim için onurdur" dedi.

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Konuşmaların ardından Furkan Yavuz ile Metin Celâl, Hüseyin Köse'ye ödülünü takdim etti.

Törenin ardından Metin Celâl ile Hüseyin Köse bir söyleşi gerçekleştirdi. Şiire başlama serüvenini anlatan Köse, ilk kitabını 2000 yılında yayınlandığını dile getirdi. Edebiyat serüvenini, etkilendiği yazarları aktaran Köse, günümüz Türk şiiri hakkında konuştu.

Şiir oturumu

Cumhuriyet Haftası kapsamında "Vatanın Yükselen Sesi Bir Cumhuriyet Şarkısı" şiir oturumu gerçekleştirildi. Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi ve Hande Ağaoğlu, Cumhuriyet'i, özgürlüğü, bağımsızlığı anlatan şiirleri seslendirdi. Şiir oturumuna keman sanatçısı Fulya Borazan, flüt sanatçısı Dilan Acar ve çello sanatçısı Eren Can Kurt müzikleriyle eşlik etti.