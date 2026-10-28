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        Büyükşehir'den güçlü altyapı, konforlu ulaşım

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Su Projesi ile şehrin içme suyu altyapısını güçlendirirken, çalışmalarının tamamlandığı güzergâhlarda sıcak asfalt kaplama gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Büyükşehir'den güçlü altyapı, konforlu ulaşım

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Çınarcık Su Projesi ile şehrin içme suyu altyapısını güçlendirirken, çalışmalarının tamamlandığı güzergâhlarda sıcak asfalt kaplama gerçekleştiriyor.

        Şahin Biba başkanlığında başlatılan altyapı seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede altyapı ağını güçlendirmek için nisan ayı itibarıyla harekete geçti. Altyapı yatırımları kapsamında Büyükşehir ekipleri, eylül ayında 17 kilometrelik içme suyu, 16 kilometrelik kanalizasyon hattı ve 6,2 kilometrelik yağmur suyu hattı imalatı gerçekleştirdi. Dokuzuncu ayda 27 bin 500 metrekare parke kaplama imalatı, 40 bin ton sıcak asfalt kaplama ve yama çalışması yapan BUSKİ ekipleri, 6 bin metreden fazla dere temizliğine imza attı. BUSKİ ekipleri, ekim ayında da şehrin altyapısını güçlendirme çalışmalarını sürdürdü.

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        Altyapı'nın ardından üstyapı yenileniyor

        BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Çınarcık Barajı'ndan Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'ne su taşıyan ana isale hattının Nilüfer Akçalar'daki bir kilometrelik bölümünde çalışmalar tamamlandı. BUSKİ ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, güzergâh boyunca 2.200 ve 1.600 milimetre çapındaki çelik borular döşendi. Çalışmaların ardından yolun yeniden ulaşıma elverişli hale getirilmesi amacıyla, 1 kilometrelik hatta 8 metre genişliğinde sıcak asfalt kaplama yapılıyor.

        Akçalar Mahalle Muhtarı Salih Avcil, yollarının hızla asfaltlanarak ulaşıma uygun hale getirildiğini söyleyerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'ya teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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