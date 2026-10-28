Osmangazi'de cumhuriyet coşkusu kreşlere taştı

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, Osmangazi Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreşlerde renkli görüntülere sahne oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla minik öğrencilerle bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocukların büyük bir heyecanla katıldığı kutlamalara eşlik ederek bayram sevincini paylaştı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ziyaret programına Ayça Azak Kreş ve Gündüz Bakımevi'nden başladı. Öğretmenlerinin rehberliğinde Cumhuriyet Bayramı'na özel hazırlık yapan öğrenciler, sergiledikleri gösterilerle izleyenlerden büyük alkış aldı. Miniklerin performanslarını ilgiyle takip eden Aydın, ardından çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söyleyen öğrencilere eşlik eden Başkan Aydın, onların neşesine ortak olarak 29 Ekim'in gururunu birlikte yaşadı.

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Kutlamaların bir sonraki adresi ise Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakımevi oldu. Burada minik öğrenciler, Cumhuriyet temalı pastalar hazırlayarak hayal güçlerini ve el becerilerini ortaya koydu. Çocukların büyük bir özenle gerçekleştirdiği çalışmaya Başkan Aydın da katılarak pasta tasarımlarına eşlik etti. Türk bayrağının renkleri ve Cumhuriyet temasıyla şekillenen pastalar, bayram heyecanına farklı bir renk kattı.

"Cumhuriyet'in nice 103 yılları olması dileğiyle"

Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümünü çocuklarla birlikte kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını Hamit Özelif Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çocuklarımızla birlikte kutladık. Daha önce de Hamitler, Yunuseli, Kükürtlü ve diğer kreşlerimizde kutlamalar gerçekleştirdik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'i çocuklara ve gençlere emanet ettiğinin bilinciyle, nice 103 yıllara ulaşmak dileğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyorum."