Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu denize taştı Metrelerce su püskürttüler

Gösteri boyunca denizde hareketlilik yaşanırken, teknelerin sergilediği akrobatik manevralar izleyenlerin dikkatini çekti. Gemport’a ait römorkörün su gösterisine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Denizde oluşan dev su sütunları ve teknelerin hareketleri, kutlamalara katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

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