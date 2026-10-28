Gemlik'te Cumhuriyet Bayramı coşkusu denize taştı Metrelerce su püskürttüler
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, çelenk sunma töreninin ardından denizde gerçekleştirilen su gösterisi vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gemport'a ait römorkörün denizde yaptığı gösteride metrelerce yükselen su kütleleri gökyüzüne ulaşırken, teknelerin sergilediği akrobatik hareketler izleyenlerden büyük ilgi gördü.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, çelenk sunma töreninin ardından denizde gerçekleştirilen su gösterisi vatandaşlara görsel şölen yaşattı. Gemport’a ait römorkörün denizde yaptığı gösteride metrelerce yükselen su kütleleri gökyüzüne ulaşırken, teknelerin sergilediği akrobatik hareketler izleyenlerden büyük ilgi gördü.
Gemlik’te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Çelenk sunma töreninin ardından denizde gerçekleştirilen gösteride, Gemport’a ait römorkör su püskürterek devasa su görüntüleri oluşturdu. Deniz yüzeyinden metrelerce yükseğe fışkıran sular, sahil şeridinde toplanan vatandaşlara görsel şölen sundu.
Teknelerin akrobatik hareketleri ilgiyle izlendi
Gösteri boyunca denizde hareketlilik yaşanırken, teknelerin sergilediği akrobatik manevralar izleyenlerin dikkatini çekti. Gemport’a ait römorkörün su gösterisine Sahil Güvenlik botu da eşlik etti. Denizde oluşan dev su sütunları ve teknelerin hareketleri, kutlamalara katılan vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.
İlçe protokolü ve vatandaşların sahilden izlediği gösteri, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına renk katarken, Gemlik sahilinde bayram coşkusu yaşandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.