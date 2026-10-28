Cumhuriyet mahallesinde 32 araçlık otopark uygulaması tamamlandı

İnegöl Belediyesi'nin Cumhuriyet Mahallesi Alapınar Sokakta yapımını tamamladığı 32 araçlık otopark uygulaması vatandaşların hizmetine sunuldu.

Hızla gelişen ve büyüyen şehrin ihtiyaçlarını gidermek adına çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle mahalle otoparkları oluşturma noktasında yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda uygun bulunan her alanda düzenli otoparklar oluşturuluyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi Alapınar Sokak üzerinde bulunan alanda 32 araçlık otopark uygulaması Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından hayata geçirildi.

900 m2 alan üzerinde hem otopark hem yeşil alan

Belediye Başkanı Alper Taban, yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan otoparkı beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. İnceleme sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Taban, "Cumhuriyet Mahallemizde Alapınar Sokakta 32 araçlık otopark uygulaması yaptık. Toplamda 900 m2 alan üzerinde 32 araçlık otopark ile 480 m2 sert zemin alanı oluşturduk. Burada tretuvarları da tamamladık. Otopark içerisinde renkli taş uygulamalarıyla düzenli park etme ve yol akslarının belirlenmesiyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Alan çevresinde panel çit uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında akçaağaç ve lale ağacı gibi türlerden 5 ayrı yetişkin ağaç ve çalı türü bitki dikimleri yapıldı" dedi.

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Şehrin gelişimiyle birlikte özellikle otoparklar noktasında ihtiyacın ortaya çıktığını kaydeden Başkan Taban, "Şehrimizin gelişen ve büyüyen yapısıyla birlikte gerek iş sahalarında gerek konut sahalarında çok fazla otopark ihtiyacımız oluşuyor. Biz de bunu öngörerek bunları gidermeye çalışıyoruz. Bulunduğumuz bölgede daha önce bir TIR parkı oluşturmuştuk. Cumhuriyet Mahallemizin bir tarafı da konut alanı. O bölgede de yaşam alanları oluşturma noktasında çalışmalar yapıyoruz. Koruluk alanlar, çocuklar için oyun alanı gibi uygulamalarımız oldu. Bölgenin ihtiyacına göre gereken çalışmaları bir bir hayata geçirmeye çalışıyoruz. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.