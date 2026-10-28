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        Cumhuriyetin 103. yılında Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu

        Bursa'da Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın katıldığı programda, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk resmî töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Cumhuriyetin 103. yılında Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu

        Bursa'da Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın katıldığı programda, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk resmî töreni gerçekleştirildi.

        Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü etkinlikleri, 28 Ekim'de düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı.

        Tören kapsamında Bursa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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        Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek resmî program ve geçit töreniyle devam edecek.

        Heykel'de bulunan Atatürk Anıtı önündeki törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ve kent protokolü katıldı.

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