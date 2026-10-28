Cumhuriyetin 103. yılında Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Perşembe günü düzenlenecek resmî program ve geçit töreniyle devam edecek.

Tören kapsamında Bursa Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Çelenklerin sunulmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Bursa'da Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende, Heykel'deki Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Garnizon Komutanı Tümgeneral Ferat Vural ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın katıldığı programda, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk resmî töreni gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.