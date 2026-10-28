Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Yıldırım'da çocuk olmak ayrıcalık

        Yıldırım'da çocuk olmak ayrıcalık

        'Çocuk dostu Yıldırım' hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, miniklerin güvenle oyun oynayabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri 'Güvenli Oyun Sokağı' projesini hayata geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        Yıldırım'da çocuk olmak ayrıcalık

        ‘Çocuk dostu Yıldırım’ hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, miniklerin güvenle oyun oynayabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri ‘Güvenli Oyun Sokağı’ projesini hayata geçirdi.

        Yıldırım Belediyesi, tarafından yürütülen STEPS Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Sokaklar Dönüşüyor’ çalışmasına destek verdi. Söz konusu proje kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Mutlu Sokak, çocukların güvenle oyun oynayabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri ‘Güvenli Oyun Sokağı’ haline getirildi. Araç trafiğine kapatılan sokakta, çocukların keyifle vakit geçirebilmeleri için çeşitli oyun parkurları oluşturuldu. Ailelerinden de beğenisini kazanan Güvenli Oyun Sokağı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışla birlikte sokağı dolduran çocuklar, çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.

        REKLAM

        Evlatlarımız için çalışıyoruz

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güvenli Oyun Sokağı’nın açılışına katılarak çocuklarla bir araya geldi. Başkan Oktay Yılmaz, çocukların güvenli ortamda büyümesinin önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, "Sokaklar Dönüşüyor’ projesi kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Mutlu Sokak’ı, çocuklarımız için güvenli oyun alanına haline getirdik. Evlatlarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan ‘Güvenli Oyun Sokağı’ projesini, diğer mahallelerimizde de uygulamayı planlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla Yıldırım’da çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu evlatlarımıza hissettirmek istiyoruz. Çocuklarımızın mutlu olduğu ve geleceğe güvenle bakabildiği Yıldırım için hizmet üretmeye devam ediyoruz. ‘Çocuk dostu Yıldırım’ vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Kuvvetli yağış geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Seçimi kaybeden Bolsonaro, ABD'de
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yılı kutlanıyor
        Osmangazi'de cumhuriyet coşkusu kreşlere taştı
        Osmangazi'de cumhuriyet coşkusu kreşlere taştı
        Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...
        Çocuklarda kış enfeksiyonlarına dikkat Burtom Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları...
        Bursa TB Başkanı İbrahim Özhan'dan cumhuriyet bayramı mesajı İbrahim Özhan:...
        Bursa TB Başkanı İbrahim Özhan'dan cumhuriyet bayramı mesajı İbrahim Özhan:...
        Büyükşehir'den güçlü altyapı, konforlu ulaşım
        Büyükşehir'den güçlü altyapı, konforlu ulaşım
        Nilüfer'de Mehmet H. Doğan ödülü sahibini buldu
        Nilüfer'de Mehmet H. Doğan ödülü sahibini buldu