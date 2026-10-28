Yıldırım'da çocuk olmak ayrıcalık

‘Çocuk dostu Yıldırım’ hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, miniklerin güvenle oyun oynayabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri ‘Güvenli Oyun Sokağı’ projesini hayata geçirdi.

Yıldırım Belediyesi, tarafından yürütülen STEPS Projesi kapsamında hayata geçirilen ‘Sokaklar Dönüşüyor’ çalışmasına destek verdi. Söz konusu proje kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan Mutlu Sokak, çocukların güvenle oyun oynayabilecekleri ve sosyalleşebilecekleri ‘Güvenli Oyun Sokağı’ haline getirildi. Araç trafiğine kapatılan sokakta, çocukların keyifle vakit geçirebilmeleri için çeşitli oyun parkurları oluşturuldu. Ailelerinden de beğenisini kazanan Güvenli Oyun Sokağı, düzenlenen törenle hizmete girdi. Açılışla birlikte sokağı dolduran çocuklar, çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendi.

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Evlatlarımız için çalışıyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Güvenli Oyun Sokağı’nın açılışına katılarak çocuklarla bir araya geldi. Başkan Oktay Yılmaz, çocukların güvenli ortamda büyümesinin önemli olduğunu söyledi. Yılmaz, "Sokaklar Dönüşüyor’ projesi kapsamında Ertuğrulgazi Mahallesi’ndeki Mutlu Sokak’ı, çocuklarımız için güvenli oyun alanına haline getirdik. Evlatlarımızın fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sunan ‘Güvenli Oyun Sokağı’ projesini, diğer mahallelerimizde de uygulamayı planlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla Yıldırım’da çocuk olmanın ayrıcalık olduğunu evlatlarımıza hissettirmek istiyoruz. Çocuklarımızın mutlu olduğu ve geleceğe güvenle bakabildiği Yıldırım için hizmet üretmeye devam ediyoruz. ‘Çocuk dostu Yıldırım’ vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.