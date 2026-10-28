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        Bursa Nilüfer Kadın Korosu Kıbrıs ve Kahramanmaraş yolcusu

        Gönüllü Şef Dr.Aysel Gürel ile 21 yıldır çalışmalarını sürdüren, 11 ülkede konserler veren ve dernek çatısı altında faaliyetlerini devam ettiren Bursa Nilüfer Kadın Korosu bu kez 31 Ekim'de Kahramanmaraş ve 15 Kasım da KKTC'de konser verecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Bursa Nilüfer Kadın Korosu Kıbrıs ve Kahramanmaraş yolcusu

        Gönüllü Şef Dr.Aysel Gürel ile 21 yıldır çalışmalarını sürdüren, 11 ülkede konserler veren ve dernek çatısı altında faaliyetlerini devam ettiren Bursa Nilüfer Kadın Korosu bu kez 31 Ekim'de Kahramanmaraş ve 15 Kasım da KKTC'de konser verecek.

        Kahramanmaraş'da TÜMFED'in KKTC Girne'de ise Çağdaş Müzik Derneği'nin düzenlediği Uluslararası Korolar Festivallerinde sahne alacak. Daha önce davet aldıkları yurdun farklı şehirlerinde konserler veren koro yola çıkmadan önce Cumhuriyet Bayramı için özel bir etkinlik düzenledi. Tüm koro üyeleri kırmızı beyaz giysiler ve ellerinde bayraklarla Koro Şefi Dr. Aysel Gürel'in Cumhuriyet Bayramı için özel olarak yazıp bestelediği "Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun Bizlere" şarkısını seslendirdi.

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        Daha sonra koro üyesi Ferda Kutluay Çalışkan'ın hazırladığı Cumhuriyet ile ilgili tiyatral sunum; Ferda Kutluay Çalışkan ,Hayriye Çapanoğlu ve Hikmet Birgül ile enstrümanların eşliğinde gerçekleştirildi. Etkinlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkıların seslendirilmesiyle son buldu.

        Koro Şefi Dr Aysel Gürel "Kahramanmaraş konseri için yola çıkmadan önce Cumhuriyet Bayramı için koromuzla çok özel bir kutlama yaptık. Ayrıca, Bursa Valiliği'nin kutlama programına katılıp Heykel'deki Atatürk Anıtı'na derneğimizin çelengini sunup, resepsiyonda tebrikleri kabul töreni, kutlama ve geçit törenine katılacağız" dedi.

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        Gürel 29 Ekim akşamı yola çıkacaklarını ifade ederken; "Kahramanmaraş'ta Bursa'yı temsil edecek olmanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Ardından KKTC de Girne'ye yolculuğumuz olacak "dedi. Yeni sezonlarına oldukça aktif başlayan koro,bu sezonda da yine farklı projelerle izleyicileri ile birlikte olmayı planlıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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