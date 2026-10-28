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        İnegölspor - Sebat Spor Kulübü: 1-4

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        İnegölspor - Sebat Spor Kulübü: 1-4

        STAT: İnegöl İlçe Stadı

        HAKEMLER: Berat Buğra Çelik, Yunus Bozkurt, Erhan Terece

        İNEGÖLSPOR: Emre Şeker - Oğuz Ceylan (Dk. 70 Abdullah Başdere), Behzat Taha Dede, Abdullah Emre Oğuz, Muratcan Tutal, Uğur Çetinkaya (Dk. 46 Kaan Akyazı), Abdussamed Karıncı (Dk. 46 Kadir Bakırtaş), Kerem Duran (Dk. 81 Erdem Aygül), Salih Kaan Kılıçoğlu (Dk. 46 Taha Cebeci), Emircan Altıntaş, Görkem İbrahim Demirel

        SEBAT SPOR KULÜBÜ: Erman Ayvaz- Rahmi Salih Kaya (Dk. 46 Harun Üçüncü), Mete Yıldız, Halit Emre Acun, Rıdvan Dönmez, Bulut Uysal (Dk. 61 Talha Özcan), Ekrem Terzi (Dk. 87 Mustafa Güney), Veysel Sönmezsoy (Dk. 75 Mert Önal), Eren Altıntaş, Thierry Darnel Karadeniz (Dk. 75 Harun Özcan), Güneş Güventürk

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        GOLLER: Dk. 16 Emircan Altıntaş (P) (İnegölspor) - Dk. 2 Güneş Güventürk, Dk. 32 Thierry Darnel Karadeniz, Dk. 39 Thierry Darnel Karadeniz, Dk. 67 Güneş Güventürk (Sebat Spor Kulübü)

        SARI KARTLAR: Bulut Uysal, Mete Yıldız (Sebat Spor Kulübü)

        Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur karşılaşmasında Sebat Spor Kulübü, deplasmanda İnegölspor’u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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