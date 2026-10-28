İnegölspor - Sebat Spor Kulübü: 1-4

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü Tur karşılaşmasında Sebat Spor Kulübü, deplasmanda İnegölspor’u 4-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

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