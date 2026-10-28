Bursa'da 2 gündür kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Gedik'i (33) arama çalışmaları sürüyor.

Mahmudiye Mahallesi'nde kaybolan Emrah Gedik'in ailesinin talebi üzerine harekete geçen 15 kişilik İNDAK ekibi, çevre yolundaki dere boyunca Ankara yoluna kadar detaylı arama yaptı. Ekipler, dere yatağının içini ve çevresini titizlikle taradı. Gerçekleştirilen çalışmalarda kayıp şahsa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Aramalar farklı noktalarda sürüyor

Emrah Gedik'i bulmak için arama çalışmalarının, şahsın görülebileceği değerlendirilen farklı noktalarda devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, Emrah Gedik'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.