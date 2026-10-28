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        Bursa'da 2 gündür kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Gedik'i (33) arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:37 Güncelleme:
        Bursa'da 2 gündür kayıp şahsı arama çalışmaları sürüyor

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan Emrah Gedik'i (33) arama çalışmaları sürüyor.

        Mahmudiye Mahallesi'nde kaybolan Emrah Gedik'in ailesinin talebi üzerine harekete geçen 15 kişilik İNDAK ekibi, çevre yolundaki dere boyunca Ankara yoluna kadar detaylı arama yaptı. Ekipler, dere yatağının içini ve çevresini titizlikle taradı. Gerçekleştirilen çalışmalarda kayıp şahsa ait herhangi bir ize rastlanmadı.

        Aramalar farklı noktalarda sürüyor

        Emrah Gedik'i bulmak için arama çalışmalarının, şahsın görülebileceği değerlendirilen farklı noktalarda devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, Emrah Gedik'i gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların emniyet birimlerine bilgi vermesini istedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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