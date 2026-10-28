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        Minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

        BURSA'nın İznik ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü D.G. yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:31 Güncelleme:
        Minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

        BURSA’nın İznik ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı kazada, motosiklet sürücüsü D.G. yaralandı.

        Kaza, saat 18.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Ü.Ç. yönetimindeki 16 ATJ 102 plakalı minibüs, sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen 16 BBY 240 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü D.G. yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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        Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

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