Minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Atatürk Caddesi’nde meydana geldi. Ü.Ç. yönetimindeki 16 ATJ 102 plakalı minibüs, sola dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen 16 BBY 240 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü D.G. yola savrularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.