Bursaspor'da Bandırmaspor mesaisi sürüyor
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına sürdürdü.
Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlıların antrenmanı dar alan oyunlarıyla tamamlandı.
Bursaspor, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
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