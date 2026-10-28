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        Bursaspor'da Bandırmaspor mesaisi sürüyor

        Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 20:24 Güncelleme:
        Bursaspor'da Bandırmaspor mesaisi sürüyor

        Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına sürdürdü.

        Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşilbeyazlıların antrenmanı dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

        Bursaspor, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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