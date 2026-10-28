Kelechi Iheanacho'dan Bursaspor taraftarına Süper Lig sözü

Kelechi Iheanacho, Bursaspor’a transfer sürecini anlatırken yeşilbeyazlı taraftara özel mesaj verdi: "Sizleri çok seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Bursaspor'un yıldız golcüsü Kelechi Iheanacho, yeşilbeyazlı kulübün YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu. Nijeryalı futbolcu, Bursaspor'a transfer sürecinden Bursa'daki günlerine ve yeşilbeyazlı taraftarlarla kurduğu bağa kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Transfer görüşmelerinin büyük bölümünün menajeri ve kulüp yöneticileri arasında yürütüldüğünü anlatan Iheanacho, Bursaspor'un geçmişinin kararında etkili olduğunu söyledi. Nijeryalı golcü, Bursa'ya gelme fikrinin kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

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"İyi bir tarihe ve geçmişe sahipler"

"Açıkçası transfer görüşmeleri hakkında pek konuşmuyorum. Sadece futboluma odaklanmaya çalışıyorum. Transfer görüşmeleri menajerler ve yöneticiler arasında yapıldı. Tabii ki transfer görüşmelerinden ve her şeyden haberim vardı. Menajerim benimle iletişime geçildiğini söyledi ve her şeyi bana detaylıca anlattı. Mutlu oldum ve ‘Bence burası iyi ve ilginç bir yer’ dedim. Her şeyi birlikte gözden geçirdik ve bunun oldukça ciddi, somut bir sözleşme ve durum olduğunu gördük. Ardından ‘Burası gitmek için iyi bir yer, iyi bir tarihe ve geçmişe sahipler’ dedim. Bu yüzden ileriye dönük olarak buraya gelebileceğimizi söyledik. Biraz geciktik ama sonunda buradayız ve her anın tadını çıkarıyoruz."

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"Bursa büyük ve muazzam bir şehir"

Bursaspor taraftarlarına özel bir parantez açan Iheanacho, gördüğü destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İç ve dış sahada takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden golcü futbolcu, Bursaspor'un Süper Lig hedefine ulaşması için takım olarak ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

"Her şeyden önce Bursaspor taraftarları, sizleri çok seviyorum. Benim de sizi sevdiğimi biliyorsunuz. Şu an her şey çok yolunda gidiyor, burada olduğum için çok heyecanlı ve mutluyum. Bursa büyük ve muazzam bir şehir. Hepinizden takımı desteklemeye devam etmenizi, tüm desteğinizi vermenizi istiyorum. Kendi adıma, iç ve dış sahada sonuna kadar takımı destekleyen sizlerin tüm çabasını gerçekten takdir ediyorum. Desteğiniz için çok teşekkür ederim, sizin için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Takımdaki hepimiz maçları kazanmak ve inşallah olabilecek en kısa sürede Süper Lig'de olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."