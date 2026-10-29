Slask Wroclaw-TOFAŞ: 74-90
TOFAŞ, BKT EuroCup C Grubu 5'inci hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw ekibini 90-74 mağlup etti.
Giriş: 29.10.2026 - 00:26 Güncelleme:
TOFAŞ, BKT EuroCup C Grubu 5’inci hafta maçında deplasmanda Polonya temsilcisi Slask Wroclaw ekibini 90-74 mağlup etti.
Hala Orbita Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 geride tamamlayan Bursa temsilcisi, ikinci periyottaki etkili oyunuyla devre arasına 55-38 önde girdi. Üçüncü çeyreği 70-60 üstün geçen TOFAŞ, karşılaşmadan 90-74 galip ayrıldı. Bu sonuçla TOFAŞ, gruptaki galibiyet sayısını 4’e yükseltti.
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