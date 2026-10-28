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        Bursa'da Göksel'den Cumhuriyet Bayramı konseri

        BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte sanatçı Göksel, sahne aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2026 - 22:23 Güncelleme:
        Bursa'da Göksel'den Cumhuriyet Bayramı konseri

        BURSA'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sanatçı Göksel, sahne aldı.

        Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen konserde Türk pop müziğinin sevilen ismi Göksel, hem duygusal hem hareketli parçaların yer aldığı repertuarı ile vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Yağmurlu havaya rağmen Osmangazi Meydanı’nı dolduran Bursalılar, Göksel’in seslendirdiği şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı. Konserde vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

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        Konseri vatandaşlarla birlikte izleyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Cumhuriyet’in önemine vurgu yaptığı konuşmada, "Sevgili Bursa, yağmura rağmen, berekete rağmen Cumhuriyetimizin 103'üncü yılını kutlamak için buraya geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli sanatçımız Göksel'e de çok teşekkür ediyoruz, bu güzel performansından dolayı. Tekrar hepinizin Cumhuriyet bayramını kutluyorum, nice 103 yıllara diyorum."

        ‘CUMHURİYETİMİZ KUTLU OLSUN’

        Başkan Aydın'ın konuşmasının ardından konuşan Göksel ise bu gecenin kendisini duygulandırdığı, dile getirerek, “Ben gerçekten bir memleket sevdalısıyım. Atatürk sevdalısıyım. Burada olmak, bu Cumhuriyet'in 103'üncü yılını kutlamak sizlerle beni çok duygulandırdı. Bu yağmura rağmen, bereketle burada olmanız beni onurlandırdı. Şahane bir akşam olsun, tekrar Cumhuriyetimiz kutlu olsun" dedi.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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