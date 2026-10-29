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        Bursa'da mantar ararken ormanlık arazide mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde mantar ararken ormanlık arazide mahsur kalan yaşlı çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 00:52 Güncelleme:
        Bursa'da mantar ararken ormanlık arazide mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde mantar ararken ormanlık arazide mahsur kalan yaşlı çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

        Kırsal Kurtul Mahallesi'nde traktörle arazide mantar aramaya giden Ahmet (83) ve Hediye Güner (79), araçlarından ayrıldıktan bir süre sonra yağıştan bozulan yollar nedeniyle bir bölgede mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı çifte ulaşan ekipler, yolun belediye ekiplerince açılmasının ardından 2 kişiyi güvenli bölgeye taşıdı.

        Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çift, kontrol amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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