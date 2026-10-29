Bursa'da mantar ararken ormanlık arazide mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı

Kırsal Kurtul Mahallesi'nde traktörle arazide mantar aramaya giden Ahmet (83) ve Hediye Güner (79), araçlarından ayrıldıktan bir süre sonra yağıştan bozulan yollar nedeniyle bir bölgede mahsur kaldı.

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