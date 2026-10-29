Bursa'da mantar ararken ormanlık arazide mahsur kalan yaşlı çift kurtarıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde mantar ararken ormanlık arazide mahsur kalan yaşlı çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde mantar ararken ormanlık arazide mahsur kalan yaşlı çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kırsal Kurtul Mahallesi'nde traktörle arazide mantar aramaya giden Ahmet (83) ve Hediye Güner (79), araçlarından ayrıldıktan bir süre sonra yağıştan bozulan yollar nedeniyle bir bölgede mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı çifte ulaşan ekipler, yolun belediye ekiplerince açılmasının ardından 2 kişiyi güvenli bölgeye taşıdı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çift, kontrol amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
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