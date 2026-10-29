Yağmura rağmen Bursa'da Cumhuriyet coşkusu dinmedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlediği yürüyüş ve konserle Bursalıları bayram coşkusuna ortak etti. Gökdere Meydanı’ndan Bayrak Alanı’na uzanan yürüyüşe ve Ferhat Göçer konserine yağmura rağmen binlerce vatandaş katıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, "Bu akşam hepimiz aynı gurur ve heyecanla bir aradayız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Yıldırım ilçesinde düzenlenen program, Gökdere Meydanı’ndan Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı’na yapılan yürüyüşle başladı. Programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’nın yanı sıra Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve çok sayıda Bursalı katıldı. Yağışlı havaya rağmen ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katılan Bursalılar, güzergâh boyunca Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşadı.

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Biba : Hepimiz aynı gurur ve heyecanla bir aradayız

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte sahneye çıkarak vatandaşları selamladı. Yağmurlu havaya rağmen alanı dolduran Bursalılara teşekkür eden Başkan Vekili Şahin Biba, şanlı tarihten aldıkları ilhamla Bursa’yı güçlü istikbale taşımak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu akşam hepimiz aynı gururla, aynı heyecanla, Cumhuriyetimize sahip çıkmak için bir aradayız. Rahmetin yağdığı bu akşam buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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"Türk milletinin yazdığı bir destan"

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, "Bütün dünyanın okuyacağı, Türk milletinin yazdığı bir destan. Hep beraber yazmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri ile alandakilere seslendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da gençlere hitap ederek "Sizler dünyayı takip eden değil, dünyaya yön verenler olacaksınız. Teknolojiyi takip eden değil, yön veren bir nesil olacak, Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Ferhat Göçer’den Bursaspor marşı sürprizi

Konuşmaların ardından kutlamalar, sevilen sanatçı Ferhat Göçer’in sahne aldığı konserle devam etti. Bayrak Alanı’nı dolduran vatandaşlar, Göçer’in seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı coşkusunu doyasıya yaşadı. Sahne performansıyla geceye damga vuran ünlü sanatçı Ferhat Göçer, Bursalılara bir sürpriz yaparak Bursaspor için özel bestelediği marşı da seslendirdi. Bursalılar, etkinlik için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.

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29 Ekim’de cumhuriyet coşkusu zirve yapacak

Bursa’da 103. yıl kutlamaları, Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı’na özel düzenlenen sergi açılışları ile sürecek. 29 Ekim coşkusu, saat 18.00’de Tayyare Kültür Merkezi önünden Millet Bahçesi’ne düzenlenecek kortej yürüyüşü ve saat 19.23’te ünlü şarkıcı Berkay’ın sahne alacağı konser programı ile zirveye çıkacak.