Bursa'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ferhat Göçer konser verdi

Yağmura rağmen alanı dolduran vatandaşlar, Ferhat Göçer'in seslendirdiği şarkılara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yıldırım Belediyesi tarafından Şükraniye Mahallesi'ndeki Bayrak Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser programı düzenlendi.

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