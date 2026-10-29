Bursa'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ferhat Göçer konser verdi
Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Ferhat Göçer sahne aldı.
Bursa'da Yıldırım Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Ferhat Göçer sahne aldı.
Yıldırım Belediyesi tarafından Şükraniye Mahallesi'ndeki Bayrak Meydanı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla konser programı düzenlendi.
Yağmura rağmen alanı dolduran vatandaşlar, Ferhat Göçer'in seslendirdiği şarkılara eşlik ederek Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı.
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da konser programına katılarak vatandaşların bayramını kutladı.
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