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        Yeşil Vatan Tırı Bursa'da çocuklarla buluştu

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklarda orman sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tanıtım Tırı", Bursa'da çocuklarla buluştu. Bursa Kent Meydanı'nda kapılarını açan tırda çocuklar, üç boyutlu sinemadan eğitici oyunlara ve atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinliklerle hem eğlendi hem öğrendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:21 Güncelleme:
        Yeşil Vatan Tırı Bursa'da çocuklarla buluştu

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından çocuklarda orman sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla hazırlanan "Yeşil Vatan Tanıtım Tırı", Bursa'da çocuklarla buluştu. Bursa Kent Meydanı'nda kapılarını açan tırda çocuklar, üç boyutlu sinemadan eğitici oyunlara ve atölye çalışmalarına kadar çeşitli etkinliklerle hem eğlendi hem öğrendi.

        Orman Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bursa'ya geldi. Bursa Kent Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında çocuklar ve gençler, ormanların korunması ve doğa bilinci konusunda bilgilendirilirken birbirinden farklı etkinliklere katılma fırsatı buldu.

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        Çocuklar için eğlence ve eğitim bir arada

        Üç boyutlu sinema, eğitici oyunlar ve atölye çalışmalarının yer aldığı tırda çocuklar, eğlenerek öğrenmenin keyfini yaşadı. Orman sevgisinin küçük yaşlarda kazandırılması ve çevre bilincinin geliştirilmesi hedeflenen etkinlikte, çocukların doğanın korunmasına yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

        Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında Yeşil Vatan Tırı'nın, çocuklara ormanların önemi ve doğanın korunması konusunda bilgi aktararak eğitim ve farkındalık faaliyetlerine katkı sağlaması hedefleniyor.

        31 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek

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        Bilecik ve Yalova'nın ardından Bursa'ya gelen Yeşil Vatan Tanıtım Tırı, 2831 Ekim tarihleri arasında Bursa Kent Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Saat 09.00 ile 18.00 arasında açık olan etkinlik alanı, çocukları ve gençleri çeşitli etkinliklere katılmaya davet ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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