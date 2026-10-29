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        Motosiklet yayaya çarptı, ikisi de metrelerce sürüklendi; O anlar kamerada

        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya ve sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:10 Güncelleme:
        Motosiklet yayaya çarptı, ikisi de metrelerce sürüklendi; O anlar kamerada

        Bursa’nın Osmangazi ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya ve sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayan I. idaresindeki 16 BMU plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Yiğit A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen yaya ağır yaralandı.

        Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı Yiğit A. ve Ayan I.’ya ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Öte yandan, motosikletin yayaya çarptığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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