Bursa'da kaybolan çift bulundu; ekipler yaşlı adamı sırtında taşıdı

Olay, 28 Ekim’de saat 19.00 sıralarında Kurtul Mahallesi’nde meydana geldi. Traktörleriyle mantar toplamaya giden A.G. (83) ve H.G. (79), araçlarından uzaklaştıktan sonra yönlerini kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağanak nedeniyle çamurla kaplanan yollarda arama yapan ekipler, çifte ulaştı. Çamurda yürümekte zorlanan yaşlı adama ekipler yağmurluk giydirildiği ve sırtında taşıdığı, o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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