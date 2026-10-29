Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Bursa'da kaybolan çift bulundu; ekipler yaşlı adamı sırtında taşıdı

        Bursa'da kaybolan çift bulundu; ekipler yaşlı adamı sırtında taşıdı

        BURSAnın Gemlik ilçesinde mantar toplamak için gittikleri arazide kaybolan çift, ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Ekipler, çamurlu yolda yürümekte zorlanan yaşlı adama yağmurluğunu giydirip, sırtında taşıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Bursa'da kaybolan çift bulundu; ekipler yaşlı adamı sırtında taşıdı

        BURSAnın Gemlik ilçesinde mantar toplamak için gittikleri arazide kaybolan çift, ekiplerin çalışmasıyla bulundu. Ekipler, çamurlu yolda yürümekte zorlanan yaşlı adama yağmurluğunu giydirip, sırtında taşıdı.

        Olay, 28 Ekim’de saat 19.00 sıralarında Kurtul Mahallesi’nde meydana geldi. Traktörleriyle mantar toplamaya giden A.G. (83) ve H.G. (79), araçlarından uzaklaştıktan sonra yönlerini kaybetti. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağanak nedeniyle çamurla kaplanan yollarda arama yapan ekipler, çifte ulaştı. Çamurda yürümekte zorlanan yaşlı adama ekipler yağmurluk giydirildiği ve sırtında taşıdığı, o anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

        REKLAM

        Gemlik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait iş makinesiyle yolun açılmasının ardından çift, araziden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        Bursa'da Cumhuriyet coşkusu senfonik ezgilerle yükseldi
        Bursa'da Cumhuriyet coşkusu senfonik ezgilerle yükseldi
        Sürgün edilen işçiye Yargıtay'dan müjde Görev yeri değişen, maaşı düşen işç...
        Sürgün edilen işçiye Yargıtay'dan müjde Görev yeri değişen, maaşı düşen işç...
        Yeşil Vatan Tırı Bursa'da çocuklarla buluştu
        Yeşil Vatan Tırı Bursa'da çocuklarla buluştu
        Motosiklet yayaya çarptı, ikisi de metrelerce sürüklendi; O anlar kamerada
        Motosiklet yayaya çarptı, ikisi de metrelerce sürüklendi; O anlar kamerada
        Osmangazi'de Cumhuriyet coşkusu Göksel'in şarkılarıyla taçlandı Osmangazi M...
        Osmangazi'de Cumhuriyet coşkusu Göksel'in şarkılarıyla taçlandı Osmangazi M...
        Yağmura rağmen Bursa'da Cumhuriyet coşkusu dinmedi
        Yağmura rağmen Bursa'da Cumhuriyet coşkusu dinmedi