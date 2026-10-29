Sürgün edilen işçiye Yargıtay'dan müjde Görev yeri değişen, maaşı düşen işçiye müjde

Çalıştığı işyerinden aynı şirketin 400 kilometre uzaklıktaki işyerine gönderilen teknisyene Yargıtay'dan müjdeli haber geldi. Yüksek Mahkeme, esaslı değişikliğin hukuka aykırılığının tespitine ilişkin dava açılabileceğine hükmederek görev yeri değişen ve ücreti düşürülen davacıyı eski işyerindeki görevine iade etti.

Görev yeri değişen kamu işçisi, maaşı da düşünce İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Çalıştığı yerden 400 kilometre uzaklıktaki işyerinde görevlendirilen işçi, bir süre sonra 600 kilometre uzaklıktaki işyerine gönderildi. Aldığı ücret de düşen işçi, İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Davacı işçi, mahkeme kararıyla eski görevine iade edildi. Eski görevine başladıktan sadece 3 ay sonra İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı kararıyla başka kentteki işletmeye atanan işçi, ikinci kez İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. İşlemin açıkça hukuka aykırı olduğunu, eski görevine iadesi ile çalışma şartlarındaki söz konusu esaslı değişikliğin durdurulması hakkında ihtiyati tedbire hükmedilmesini talep etti. Davalı şirket avukatı, gerçekleştirilen naklen tayin işleminin idari bir işlem olması dolayısıyla dava konusunun idare mahkemelerinin görev ve yetkisine girdiğini, naklen atama işleminin bir işletmesel karar olduğunu, söz konusu kararların doğruluğu ve yerindeliği hususunda Mahkemece bir denetime tâbi tutulmasının mümkün olmadığını öne sürdü. İş Mahkemesi, davacının davalı işverence kendi istek ve rızası dışında başka bir termik santrale naklen atandığı, bu atama işleminin çalışma şartlarında esaslı değişiklik niteliğinde olduğuna hükmederek davanın kabulüne karar verdi. Davalı şirket avukatı kararı istinafa taşıdı. Bölge İdare Mahkemesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işverenin yönetim hakkı kapsamında işçinin işyerini veya işini değiştirmesi işleminin iptali için öngörülmüş bir dava türü mevcut olmadığına dikkat çekti. İş Mahkemesi hükmünü kaldıran BAM, yeniden esas hakkında hüküm kurmak suretiyle davanın reddine karar verdi. Davacı işçi, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Daire, nakil işleminin iptaline ilişkin açılan bir davada, işlemin iptaline karar verilemez ise de hukuki yararın varlığı durumunda işlemin hukuka aykırı olup olmadığı değerlendirilerek sonucuna göre hukuka aykırılığın tespitine karar verilebilmesinin mümkün olduğunu hatırlattı. Davanın kabulü ile davaya konu nakil işleminin hukuka aykırı olduğunun tespitine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile davanın reddine karar verilmesini hatalı bulan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, BAM kararını bozdu.