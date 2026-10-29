Cumhuriyetin 103. yılı Şahinkaya'da coşkuyla kutlandı Şahinkaya'da Cumhuriyet coşkusu

Şahinkaya Eğitim Kurumları, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. yılını kortej yürüyüşü, fener alayı, öğrenci gösterileri ve Cumhuriyet resepsiyonuyla kutladı. Öğrencilerden öğretmenlere, velilerden davetlilere uzanan geniş bir katılımla gerçekleşen etkinliklerde Cumhuriyet’in değerleri sanat, kültür ve birlik duygusuyla yaşatıldı.

Şahinkaya Koleji’nde düzenlenen 29 Ekim kutlamaları, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı Cumhuriyet Korteji ile başladı. Şahinkaya Ortaokul bando ekibinin eşlik ettiği yürüyüşte öğrenciler, öğretmenler ve veliler Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya, Genel Müdür Yardımcıları Zeynep Şanlı ve Cenk Azkeskin’in katıldığı kortejin ardından gerçekleştirilen törende öğrenciler, şiirleri, sahne performansları ve dans gösterileriyle izleyicilere anlamlı anlar yaşattı.

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"Cumhuriyet coşkusu fener alayıyla merkez kampüse taşındı"

Academy Kampüs’ten başlayan fener alayı, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının öne çıkan etkinliklerinden biri oldu. Öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla katıldıkları yürüyüşte Cumhuriyet sevgisini ve birlik ruhunu yansıttı. Şahinkaya Eğitim Kurumları Onursal Başkanı Rasim Şahinkaya, Şahinkaya Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serhan Şahinkaya ve Bursalı gazilerimizin de eşlik ettiği fener alayı, Cumhuriyet’in ortak değerleri etrafında buluşmanın coşkusunu Merkez Kampüs’e taşıdı.

"Academy Kampüs’te Cumhuriyet resepsiyonu"

Academy Kampüs’te düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonu, sanatın ve zerafetin buluştuğu özel bir programla gerçekleştirildi. Açılış konuşmasının ardından ortaokul ve lise öğrencileri, Tiyatro Kulübü’nün katkılarıyla hazırlanan "O Gece Bir Cümlelik Gece" adlı gösteriyi sahneledi.

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Onursal Başkanlar Rasim Şahinkaya ve Nebahat Şahinkaya, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dilay Şahinkaya ve kurum yöneticilerinin katıldığı gecede öğrencilerin tiyatro performansları, Cumhuriyet’in tarihi yolculuğunu sanat aracılığıyla izleyicilerle buluşturdu.

Şahinkaya Eğitim Kurumları, Cumhuriyet’in 103. yılında gerçekleştirdiği etkinliklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarının ışığında, Cumhuriyet değerlerine bağlı ve geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirme anlayışını sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.