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        Gemlik'te tekne ve kayıklar Türk bayraklarıyla donatıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tekne ve kayıklarını Türk bayraklarıyla donatarak kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 12:38 Güncelleme:
        Gemlik'te tekne ve kayıklar Türk bayraklarıyla donatıldı

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde balıkçılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tekne ve kayıklarını Türk bayraklarıyla donatarak kutladı.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü 81 ilde meydanlarda kutlanırken, Gemlikli balıkçılar bu heyecanı denize taşıdı. Gemlik Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Dalarel, kooperatife bağlı balıkçıların teknelerini ve kayıklarını Türk bayraklarıyla süslediğini belirterek, günün anlam ve önemine yakışır bir kutlama turu gerçekleştirdiklerini ifade etti. Balıkçı tekne ve kayıklarının oluşturduğu kortejin kıyıdaki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendiğini aktaran Dalarel, denizciler olarak Cumhuriyet coşkusunu körfeze taşımaktan gurur ve mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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        Gemlik Körfezi'nde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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