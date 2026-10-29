Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Çanakkale, Yalova ve Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Bursa'da Teyyare Kültür Merkezi'nde tören gerçekleştirildi.

Vali Erol Ayyıldız'ın Valilik binasında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan tören, Teyyare Kültür Merkezi'ndeki saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Ayyıldız, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığına bağlı kaldığını belirterek, milletin hürriyetinden vazgeçmediğini ve bağımsızlık mücadelesini canı pahasına sürdürdüğünü vurguladı.

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Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesini temsil ettiğini ifade eden Ayyıldız, tarihin kahramanlık destanlarıyla dolu olduğunu belirtti.

Programda, şiirler okundu​​​​​​​ ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

- Eskişehir

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, kutlamalar kapsamında düzenlenen törende tebrikleri kabul etti.

Valilikteki tebrik töreninin ardından kutlama programı, Atatürk Bulvarı'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Vali Yılmaz, Muharip Hava Kuvveti ve Garnizon Komutanı Orgeneral Erdoğan Gür ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaşları selamladı.

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Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Bayramı mesajı dinletildi.

Vali Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim şekli olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in Türkiye'nin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eşsiz devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim en büyük eserim' dediği Cumhuriyet'imiz, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir yönetim şeklidir. Tarihimizin en kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan Cumhuriyet'imizin ilanı, insanımızın ufkunu genişletmiş, fikri hür, vicdanı hür nesillerin yetişmesini sağlamıştır. Cumhuriyet'ten aldığımız feyz ve güçle devletimiz, uluslararası alanda saygın bir yere sahip olmuş, Anadolu'nun her köşesindeki şanlı milletimizin her bir bireyine eşit mesafede duran bir yapıya ulaşmıştır."

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Törende, İl Jandarma Komutanlığı Komando Birliği gösteri sundu. Halk oyunları gösterisinin gerçekleştirildiği programda öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu.

Etkinlik, tören geçişinin ardından sona erdi.

Törene, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Deniz, Eskişehir Adli Yargı Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Ergün, Baro Başkanı Barış Günaydın, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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- Balıkesir

Balıkesir'deki kutlama programı, Valilik Kuva-yi Milliye Salonu'nda tebriklerin kabulüyle başladı.

Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen tören, Vali İsmail Ustaoğlu, Garnizon Komutanı Tümgeneral İsmail Analı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın katılımcıların bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​​​​​​​'ın Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törende konuşan Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'in tarihinden aldığı güçle üretmeye, gelişmeye ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğini söyledi.

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Programda, şiirler okundu​​​​​​​ ve halk oyunları gösterisi yapıldı.

Salondaki katılımcılar, Bakım Mühimmat Okulu Bölge Eğitim Merkezi Bando Takımı'nın konserine bayrak ve alkışlarla eşlik etti.

Askeri birliklerin, gazilerin, izci ve sporcuların yanı sıra birçok okuldan öğrencilerin yer aldığı program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

- Kütahya

Kütahya'daki tören Dumlupınar Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri, öğrenci ve vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Kütahya Valisi Musa Işın, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi değil, bir milletin yeniden doğuşunun, bağımsızlık iradesinin ve geleceğe olan inancının adı olduğunu belirtti.

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Bundan 103 yıl önce, büyük fedakarlıklarla yürütülen Milli Mücadele'nin ardından ilan edilen Cumhuriyet'in, milletimizin hürriyet ve istiklal uğruna gösterdiği azmin, kararlılığın ve sarsılmaz iradenin eseri olduğunu dile getiren Işın, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, yokluklar ve imkansızlıklar içerisinde verilen bu mücadele, yalnızca bir vatanın işgalden kurtarılması değil, aynı zamanda milletimizin kendi geleceğine sahip çıkma iradesinin bütün dünyaya ilan edilmesidir. Anadolu'nun dört bir yanında verilen mücadele, cephede savaşan kahramanlarımızın cesaretiyle, cephe gerisinde bütün imkanlarını seferber eden kadınlarımızın, analarımızın, gençlerimizin ve yaşlılarımızın fedakârlıklarıyla zafere ulaşmıştır. İşte Cumhuriyet, böylesine büyük bir inancın, fedakarlığın ve ortak mücadelenin sonucunda kurulmuştur."

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Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu programda çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere protokol üyelerince madalya ve hediye takdim edildi.

Program, Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ile Kütahya Hava Tugayı Bandosu'nun konseriyle sona erdi.

- Çanakkale

Çanakkale Kordon Boyu'nda resmi geçit düzenlendi.

Tören, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Murat Torunoğlu, askerler ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

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Çanakkale Valisi Toraman törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 103. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Vali Toraman'ın konuşmasının ardından İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı askerler gösteri düzenledi.

Tören, halk oyunları gösterisi ve kortej geçişinin yapılmasıyla sona erdi.

Çanakkale Boğazı'nda ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü​​​​​​​ ile Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığına bağlı gemiler su gösterisi yaptı.

Törene, Yeni Parti Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, Çanakkale Amfibi Kolordu Komutanı Koramiral Rafet Oktar, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Cemalettin Akyüz, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Paul Crawford ile vatandaşlar katıldı.

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- Yalova

Yalova'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 90. Yıl Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

Törende Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, beraberindeki Yalova Garnizon Komutan Vekili Deniz Albay Erhan Fıçıcı ve Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel ile salondaki katılımcıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Vali Usta, törende yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in, Türk milletinin büyük fedakarlıklarla verdiği bağımsızlık mücadelesinin ardından ortaya koyduğu en kıymetli kazanımlardan biri olduğunu söyledi.

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Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bu yönetim anlayışının, Türkiye'nin gelişmesinin, hak ve özgürlüklerinin güçlenmesinin ve gelecek nesillerin umutla yarınlara bakmasının temel dayanaklarından en önemlisi olduğunu belirten Usta, "Bu büyük mirası yaşatmak, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.

Usta, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Milli Mücadele'nin tüm kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle andığını, kahraman gazilere şükranlarını sunduğunu dile getirerek, "Bugün 'Türkiye Yüzyılı' hedefi doğrultusunda ilerlerken en büyük gücümüz, milletimizin azmi, gençlerimizin enerjisi ve ortak değerlerimiz etrafında kenetlenme irademizdir." diye konuştu.

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Konuşmanın ardından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Usta, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol tarafından verildi.

Tören, günün anlam ve önemine ilişkin şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterilerinin sunulmasıyla sona erdi.

- Bilecik

İstasyon Spor Salonu'ndaki organizasyon, Vali Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Kadircan Kottaş ile Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın katılımcıları selamlamasıyla başladı.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı.

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Vali Sözer, programda yaptığı konuşmada, Türk milletinin tarih boyunca bağımsızlığından ve hürriyetinden asla taviz vermediğini söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutlamanın gurur, heyecan ve coşkusunun yaşandığını vurgulayan Sözer, şunları kaydetti:

"Bu anlamlı günde, Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolda verilen eşsiz mücadeleyi bir kez daha hatırlıyor, bizlere bu toprakları vatan kılan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz."

Halk oyunları ve sporcuların gösterileriyle devam eden organizasyon, şiir dinletisi ve tören geçişiyle sona erdi.

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Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ile diğer ilgililer katıldı.