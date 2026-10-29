Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı Tayyare Kültür Merkezi'nde coşkuyla kutlandı

Bursa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi kutlama programı, yağışlı hava nedeniyle Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın konuşma yaptığı törende öğrenciler sahne aldı, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümü gururla kutlandı.

Törende Bursa Valisi Erol Ayyıldız, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı. Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutlayan Ayyıldız, konuşmasında Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine ve Cumhuriyet'in taşıdığı değeri vurguladı.

Bursa'nın tarih boyunca önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Erol Ayyıldız, Türk milletinin tarih boyunca özgürlüğünden vazgeçmediğini, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin Cumhuriyet'in ilanıyla yeni bir döneme taşındığını ifade etti. Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim biçimi olmadığını vurgulayan Ayyıldız, milletin özgür yaşama iradesinin ve bağımsızlığına bağlılığının en önemli göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekti.

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Konuşmasında Cumhuriyet'in gelecek nesillere aktarılması gereken önemli bir miras olduğunu da dile getiren Ayyıldız, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andı.

Öğrenciler sahne aldı

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında farklı okullardan öğrenciler hazırladıkları gösterilerle sahneye çıktı. Katılımcıların takip ettiği programda, Cumhuriyet'in kuruluş yıl dönümünün anlam ve önemini yansıtan etkinlikler gerçekleştirildi.

Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, öğrencilerin gösterileriyle devam ederken Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlamalarla bayram coşkusu yaşandı.