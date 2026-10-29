Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Soğuk ve yağışlı havaya aldırmadı, Türk bayrağıyla denize girdi

        Soğuk ve yağışlı havaya aldırmadı, Türk bayrağıyla denize girdi

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, soğuk ve yağışlı havaya rağmen denizde yaşandı. Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Şahin Sevinç, eline aldığı Türk bayrağıyla denize girerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Soğuk ve yağışlı havaya aldırmadı, Türk bayrağıyla denize girdi

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu, soğuk ve yağışlı havaya rağmen denizde yaşandı. Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan Şahin Sevinç, eline aldığı Türk bayrağıyla denize girerek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

        Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla renkli görüntüler ortaya çıktı. Şahin Sevinç, soğuk ve yağışlı havaya aldırış etmeden eline aldığı Türk bayrağıyla denize girdi.

        Hava sıcaklığının düşük olduğu günde denize giren Sevinç, Türk bayrağını dalgalandırarak Cumhuriyet Bayramı coşkusunu denize taşıdı. Çevrede bulunanların dikkatini çeken o anlar, 29 Ekim kutlamalarına farklı bir renk kattı.

        REKLAM

        Şahin Sevinç, Türk bayrağıyla gerçekleştirdiği bu anlamlı hareketle Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        Kapadokya'da peribacası çöktü!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        2026 Dünya Kupası FIFA'ya rekor gelir getirdi!
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        Ankara'da doğalgaz patlaması paniği
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        İran’a yeni savaş hazırlığı mı? Pentagon’un strateji merkezinde kritik tasfiye
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Yurtta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu
        Aslan kritik virajda!
        Aslan kritik virajda!
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Batan gemide acı haber: 2'nci kaptan bulundu
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Netanyahu'nun partisinden sandık itirazı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        Cem Akaş son yolculuğuna uğurlandı
        ECB faiz kararını açıkladı
        ECB faiz kararını açıkladı
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        TIR şoförlerini ilgilendiren vize açıklaması
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Tıbbi yardımla hayatını kaybetti
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Babasından kök hücre nakli ile lösemiyi yendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Eski sevgilisi Hande'yi beğendi
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Elon Musk: Para biriktirmek anlamsız
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Ünlülerden 29 Ekim mesajları
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın
        Netanyahu bloğu: Arap parti liderleri tutuklansın

        Benzer Haberler

        AK Parti Osmangazi'den 29 Ekim'e anlamlı etkinlik: Minik ellerden şehit ail...
        AK Parti Osmangazi'den 29 Ekim'e anlamlı etkinlik: Minik ellerden şehit ail...
        AK Parti Osmangazi'den 29 Ekim'e anlamlı etkinlik Minik ellerden şehit aile...
        AK Parti Osmangazi'den 29 Ekim'e anlamlı etkinlik Minik ellerden şehit aile...
        Başkan Vekili Biba: Cumhuriyet demek her şeydir
        Başkan Vekili Biba: Cumhuriyet demek her şeydir
        Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı Tayyare Kültür Merkezi'nde coşkuyla ku...
        Bursa'da Cumhuriyet'in 103'üncü yılı Tayyare Kültür Merkezi'nde coşkuyla ku...
        Bursa'da yağmurlu havada 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
        Bursa'da yağmurlu havada 5 araç birbirine girdi: 5 yaralı
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor
        Bursa ve çevre illerde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlanıyor