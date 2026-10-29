Bursa'da yağmura rağmen Can Bonomo ile Cumhuriyet coşkusu

Bursa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahne alan ünlü sanatçı Can Bonomo, sevilen şarkılarıyla vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Yağmura rağmen konser alanını terk etmeyen vatandaşlar, şarkılara eşlik ederek Cumhuriyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet konserinde sahneye çıkan Can Bonomo, performansıyla vatandaşlardan ilgi gördü. Etkili olan yağmura rağmen konser alanında kalan vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Konser öncesinde vatandaşlara seslenen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Özdemir’in kutlama mesajının ardından etkinlikte Cumhuriyet coşkusu devam etti. Yağmura rağmen renkli görüntülerin yaşandığı gecede vatandaşlar, 29 Ekim sevincini müzik eşliğinde paylaştı.