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        Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Berkay sahne aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 23:14 Güncelleme:
        Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay konser verdi

        Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Berkay sahne aldı.

        Millet Bahçesi'nde düzenlenen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

        Sanatçı Berkay'ın sahne aldığı etkinlikte bayram, yağmura aldırış etmeyen vatandaşlarla coşkuyla kutlandı.

        Konser sonunda sanatseverleri selamlayan Berkay, uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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