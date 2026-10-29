Bursa'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında şarkıcı Berkay konser verdi
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Berkay sahne aldı.
Giriş: 29.10.2026 - 23:14 Güncelleme:
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde şarkıcı Berkay sahne aldı.
Millet Bahçesi'nde düzenlenen konsere Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.
Sanatçı Berkay'ın sahne aldığı etkinlikte bayram, yağmura aldırış etmeyen vatandaşlarla coşkuyla kutlandı.
Konser sonunda sanatseverleri selamlayan Berkay, uzun süre alkışlandı.
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