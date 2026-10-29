Osmangazi'de sporcular Cumhuriyet için ter döktü Osmangazi Belediyesi'nden Cumhuriyet Bayramı'na özel turnuva

Osmangazi Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 103'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen basketbol turnuvası, yoğun katılımla gerçekleşti. Kadın ve erkek kategorilerinde düzenlenen turnuvada, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da sporcularla gösteri maçı yaptı.

Osmangazi Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 3x3 Basketbol Turnuvası" düzenledi. Dikkaldırım Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyon, farklı yaş gruplarından sporcuları bir araya getirdi. Sporun yaygınlaşmasına katkı sunan ve vatandaşları fiziksel aktivitelere yönlendiren turnuvada katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu sporun birleştirici gücüyle yaşadı.

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1440 yaş aralığındaki sporcuların katıldığı basketbol turnuvasında, üçer kişilik takımlardan oluşan toplam 40 ekip mücadele etti. Genç Kadınlar, Genç Erkekler ve Büyük Erkekler kategorilerinde düzenlenen karşılaşmalarda takımlar, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı. Organizasyonda sporun kardeşlik, dayanışma ve birlik ruhu ön plana çıktı. Müsabakalar öncesinde sporcularla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gösteri maçında sporcularla basketbol oynayarak turnuvaya katılan takımlara başarılar diledi.

Çekişmeli karşılaşmalara sahne olan turnuvada, Genç Kadınlar kategorisinde Ulu Ladies birinciliği elde ederken Zorlu Centerss ikinci, Turan takımı ise üçüncü oldu. Genç Erkekler kategorisinde Aesk birinci, Up ikinci, Edizpen Zip Strong üçüncü, Ae 1 ise dördüncü sırada yer aldı. Büyük Erkekler kategorisinde ise Aesk birinciliği kazanırken Mvp Hoops ikinci, Bursa Lol üçüncü, Bursa Turan dördüncü oldu.

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Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir ile Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan tarafından takdim edildi.

"Çalışmalarımızla her alanda hizmet üretiyoruz"

Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümünü kutladıklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Cumhuriyetimizin nice 103 yıllara ulaşmasını diliyorum. Cumhuriyet Bayramı'nda, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerle 3x3 Basketbol Turnuvası düzenliyoruz. Katılım oldukça güzel, turnuvaya 40 takım katıldı ve müsabakalar üç kategoride gerçekleştirildi. Atatürk'ün, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' sözünden hareketle, onun 103 yıl önce ortaya koyduğu vizyonu Osmangazi Belediyesi olarak bugün de yaşatmaya çalışıyoruz. Atatürk'ün bıraktığı yolda, ülkemizin ilelebet payidar kalması için spor, kreş hizmetleri, sosyal hizmetler ve diğer çalışmalarımızla her alanda hizmet üretiyor, Osmangazi ve Bursa'da vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, katılımcılar Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sporun rekabet ve dayanışma ruhuyla yaşadı.