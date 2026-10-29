Cumhuriyet ritminde Bursa tek yürek

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen kortejde marşlar eşliğinde yürüyen Bursalılar, sevilen sanatçı Berkay’ın sahne aldığı konserle de bayram coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümünü birbirinden özel etkinliklerle kutladı. Cumhuriyet'in kazanımlarını yaşatmak, anlam ve önemini pekiştirmek amacıyla düzenlenen kutlamalarda, binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla şehir merkezini doldurdu. Cumhuriyet Bayramı'nın gururu ve heyecanı hep birlikte yaşandı. Kutlamalar kapsamında Heykel UNESCO Meydanı’nda ‘Bursa’nın Cumhuriyet Albümü Açıkhava Sergisi’ açılışı gerçekleştirildi. Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ve vatandaşlar sergiyi gezerek tarihi anları anlatan fotoğrafları tek tek yakından inceledi. Sergi programının ardından Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Şahin Biba, Bursalılarla cumhuriyet için yürüdü

Tayyare Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüşe, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı. Ellerinde ay yıldızlı Türk bayraklarıyla Bursa Millet Bahçesi'ne yürüyen vatandaşlar, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü büyük bir sevinçle kutladı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu’nun seslendirdiği marşlar eşliğinde gerçekleşen yürüyüşte, Cumhuriyet’in birlik ve beraberlik ruhu şehrin sokaklarında hissedildi. 103 yıl önce verilen mücadelenin haklı gururu yaşadıklarını söyleyen Başkan Vekili Biba, "Aradan bir asır geçmesine rağmen aynı coşku ve heyecanın devam ettiğini görüyoruz. Yağmura rağmen vatandaşlarımızın yürüyüşe katılması, cumhuriyete ne kadar değer verdiğimizi gösteriyor. Atalarımızdan devraldığımız devleti, daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere devredeceğiz" dedi.

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Bursa’da cumhuriyet sevinci yağmur dinlemedi

Yürüyüşün ardından kutlamaların adresi, Berkay konserinin gerçekleştiği Bursa Millet Bahçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara yağmurluk dağıtılırken, söylenen marşlarla alanda coşku doruğa çıktı. Konser öncesinde vatandaşları selamlayan Başkan Vekili Şahin Biba, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yağmura rağmen alanı dolduran Bursalılara teşekkür eden Başkan Vekili Şahin Biba, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da her yerin kırmızı beyaz bayraklarla donatıldığını dile getirdi. Millet Bahçesi’nde buluşan vatandaşlarla birlikte Türk bayrağını dalgalandıran Başkan Vekili Biba, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle ve rahmetle yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

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Millet Bahçesi’nde Berkay’dan unutulmaz konser

Konuşmaların ardından sahneye çıkan sevilen sanatçı Berkay, bayram sevincini müzikle buluşturdu. Millet Bahçesi’ni dolduran binlerce Bursalı, sanatçının sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Renkli görüntülere sahne olan konserde vatandaşlar, Cumhuriyet’in 103. yıl dönümünü müzik dolu unutulmaz bir geceyle kutladı.