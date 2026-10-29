Bursa'da sağanak altında Cumhuriyet yürüyüşü ve Can Bonomo konseri

BURSA’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı. Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında sahneye çıkan Can Bonomo, sevilen şarkılarıyla Bursalı’lara unutulmaz bir gece yaşattı.

Nilüfer Belediyesi tarafından Cumhuriyet'in 103'üncü yıldönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında FSM girişinde cumhuriyet yürüyüşü gerçekleştirildi. Sağanak yağmura rağmen süren yürüyüşün ardından sahneye çıkan Can Bonomo, performansıyla izleyenleri coşturdu. Etkili olan yağmura rağmen konser alanında kalan vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konser öncesi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Can Bonomo’ya hediye verdi.

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Yürüyüş öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir şöyle dedi:

“Cumhuriyetin şehri Nilüfer’de her zaman olduğu gibi coşkulu bir şekilde Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Cumhuriyetimizin 103’üncü yaşı kutlu olsun. Burası tabii yıllardan beri büyük bir coşkuyla Cumhuriyet Bayramlarını kutladığımız alan ve bu vesileyle de yine gördüğünüz gibi bütün Bursa burada, bütün Cumhuriyetçiler burada. İnşallah sonuna kadar güzel işler yapacağız.’’