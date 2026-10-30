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        Topu almak için duvardan atlayan genç dikenli tellere takılıp ağır yaralandı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde topunu almak için duvardan atlamaya çalışırken dikenli tellere saplanan Abdulkadir K. (16), ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 00:47 Güncelleme:
        Topu almak için duvardan atlayan genç dikenli tellere takılıp ağır yaralandı

        BURSA’nın İnegöl ilçesinde topunu almak için duvardan atlamaya çalışırken dikenli tellere saplanan Abdulkadir K. (16), ağır yaralandı.

        Olay, saat 23.00 sıralarında Akhisar Mahallesi’nde meydana geldi. Sokakta top oynayan Abdulkadir K.’nın topu bir arsaya kaçtı. Topunu almak için duvardan atlamaya çalışan Abdulkadir K., duvarın üzerindeki dikenli tellerin karnına saplanması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Abdulkadir K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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