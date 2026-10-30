Bursa'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi

Ekranlar aracılığıyla kendi görüntülerini tarihi fotoğraflara ekleme fırsatı bulan vatandaşlar için Cumhuriyet Bayramı'na özel görseller oluşturuldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Belediye Binası'nın önüne, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ve Odunluk Metro İstasyonu çıkışına yapay zeka destekli dijital ekranlar yerleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğünce Gazi Orhan Parkı’nda "Atatürk, Türk Bayrağı ve Cumhuriyet" temalı tablo oluşturma etkinliği gerçekleştirildi.

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