Bursa'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenledi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde bir dizi etkinlik düzenledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kutlamalar kapsamında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kent Estetiği Şube Müdürlüğünce Gazi Orhan Parkı’nda "Atatürk, Türk Bayrağı ve Cumhuriyet" temalı tablo oluşturma etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinliğe katılan vatandaşlar parmak izlerini kullanarak ortak bir eser oluşturdu.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda huzurevi ve Merinos Aktif Yaşam Evi sakinlerine yönelik program düzenlendi.
Cumhuriyet pastasının kesilmesiyle başlayan programda, Huzurevi Türk Halk Müziği Korosu konser verdi. Merinos Aktif Yaşam Evi Halk Oyunları ekibi de gösteri sundu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Tarihi Belediye Binası'nın önüne, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na ve Odunluk Metro İstasyonu çıkışına yapay zeka destekli dijital ekranlar yerleştirildi.
Ekranlar aracılığıyla kendi görüntülerini tarihi fotoğraflara ekleme fırsatı bulan vatandaşlar için Cumhuriyet Bayramı'na özel görseller oluşturuldu.
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