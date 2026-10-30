Bursa'da soğuk hava deposunda yangın

Yangının saat 02.00 sıralarında İznik-Sakarya yolu üzerinde faaliyet gösteren soğuk hava deposunda çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

BURSA’nın İznik ilçesinde, soğuk hava deposunda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile başlatılan müdahale sürüyor.

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