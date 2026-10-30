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        Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

        Bursa'da park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan araçta maddi hasar meydana geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:27 Güncelleme:
        Bursa'da park halindeki otomobil alevlere teslim oldu

        Bursa’da park halindeki otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan araçta maddi hasar meydana geldi.

        Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevler otomobili sararken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

        Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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