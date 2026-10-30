Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları Yenişehir'de düzenlendi

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, organizasyonun çocukları yüzmeye teşvik etmek ve sporla iç içe büyümelerini sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Çocuklarımıza yüzmeyi sevdirmek ve sporla iç içe büyümelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışlarda, 11 takımdan yüzlerce minik sporcumuz kulaç atarken, dereceye giren yüzücülerimize madalyalarını takdim ettik" dedi.

Cumhuriyet Kupası Yüzme Yarışları, Yenişehir Belediyesi, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde Yenişehir’de ilk kez gerçekleştirildi.

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