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        Bursa'da afetlere karşı geniş hazırlık

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afetlerde vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmek ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla 'Engelsiz Destek Konteynerleri' ile 'Kimliklendirme ve Defin Hizmetleri Afet ve Acil Durum Konteynerleri'ni kullanıma hazır hale getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 09:44 Güncelleme:
        Bursa'da afetlere karşı geniş hazırlık

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, muhtemel afetlerde vatandaşların ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmek ve müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla ‘Engelsiz Destek Konteynerleri’ ile ‘Kimliklendirme ve Defin Hizmetleri Afet ve Acil Durum Konteynerleri’ni kullanıma hazır hale getirdi.

        Bursa Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı eliyle afet anında ihtiyaç duyulabilecek malzeme ve ekipmanları önceden temin ederek müdahale kapasitesini güçlendiriyor. Bu kapsamda, şehrin üç farklı noktasındaki parklara Afet ve Acil Durum Engelsiz Destek Konteynerleri, iki farklı noktadaki mezarlıklara ise Kimliklendirme ve Defin Hizmetleri Afet ve Acil Durum Konteynerleri yerleştirildi.

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        Engelsiz destek ekipmanları hazır bekletiliyor

        Engelsiz Destek Konteynerleri Projesi ile engelli bireylerin, yaşlıların ve bakım desteğine ihtiyaç duyan vatandaşların afet anındaki ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde yanıt verilmesi hedefleniyor. Afet sırasında tahliye, barınma, hareketlilik, sağlık ve kişisel bakım gibi konularda desteğe ihtiyaç duyabilecek vatandaşlar için hazırlanan konteynerlerde; tekerlekli sandalye, hasta yatağı, yürüteç, baston, kanedyen değnek, hasta taşıma sedyesi ve engelli puseti gibi ekipmanlar bulunuyor. Konteynerlerde ayrıca ilk yardım kitleri, tansiyon aleti, şeker ölçüm kiti, hasta bezi, hijyen malzemeleri, maske, eldiven, çadır, polar battaniye, yağmurluk, şemsiye ve çeşitli aydınlatma malzemeleri de yer alıyor.

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        Kimliklendirme ve defin hizmetlerine destek

        Çalışma çerçevesinde hazırlanan Kimliklendirme ve Defin Hizmetleri Afet ve Acil Durum Konteynerleri de muhtemel afetlerde defin hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesine katkı sağlayacak. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yerel düzeyde ana çözüm ortağı olan Mezarlıklar Şube Müdürlüğü’nün müdahale kapasitesini güçlendirmek amacıyla hazırlanan konteynerlerde; jeneratör, elektrikli kırıcıdelici, inşaat küreği, kürek ve kazma sapları, kazma, kefen kumaşı ve hidrofil pamuk gibi malzemeler kullanıma hazır hâle getirildi. Bu çalışma ile afet sonrasında ihtiyaç duyulabilecek malzemelere hızlı erişim sağlanması, malzeme temininden kaynaklanabilecek zaman kayıplarının azaltılması ve kimliklendirme ile defin hizmetlerinin hızlı ve organize biçimde yürütülmesi hedefleniyor.

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        Afetlere karşı hazırlık sürüyor

        Muhtemel afetler öncesinde hazırlık kapasitesini artırmayı amaçlayan projelerle hem özel ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destek imkanlarının güçlendirilmesi hem de afet sonrasında yürütülecek hizmetlerin daha hızlı ve koordineli şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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