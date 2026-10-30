Bursa'da inanılmaz kiracı-mülk sahibi gerilimi kamerada Gece yarısı kazmayla geldi, iş yerinin önünü böyle talan etti 4 yıl boyunca kiracıyı çıkarmak için yapmadığı kalmadı, parkeleri söküp dükkanın kapısını karavanla kapattı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde güzellik salonu işleten kadın, mülk sahibinin kardeşi tarafından yaklaşık 4 yıldır iş yerinden çıkarılmak amacıyla çeşitli baskılara maruz bırakıldığını iddia etti. Gece yarısı parke taşlarını söktüğü, elektrik kablolarını ve klima hortumlarını kestiği öne sürülen şahsın son olarak karavanlarını iş yerinin girişine çekerek müşteri erişimini engellediği ileri sürüldü. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 8 yıldır aynı adreste güzellik salonu işleten Pınar Çalışır ile mülk sahibi arasında 4 yıl önce kira anlaşmazlığı başladı. Bu süreçte mülk sahibinin kardeşi olduğu belirtilen O.G.'nin, kiracıyı iş yerinden çıkarmak amacıyla farklı tarihlerde çeşitli eylemlerde bulunduğu öne sürüldü.

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İddiaya göre, O.G., iş yerine ait klima borularını ve elektrik kablolarını keserken, dükkanın önünde bulunan parke taşlarını da kazma yardımıyla söktü. Çalışır, yaşanan olaylar nedeniyle defalarca şikayette bulunduğunu ancak sorunun çözüme kavuşmadığını iddia etti.

Süs havuzunu parçaladı, karavanla girişi kapattı

Son olayın dün akşam saatlerinde yaşandığını belirten Pınar Çalışır, iş yerinin önünde bulunan süs havuzunun parçalandığını ve karavanların dükkan girişini kapatacak şekilde park edildiğini söyledi. Karavanlar nedeniyle müşterilerinin iş yerine ulaşmakta zorluk çektiğini ifade eden Çalışır, yaşananların işlerini ciddi şekilde etkilediğini dile getirdi.

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Güzellik salonunda günlük ortalama 30 randevuya kadar hizmet verdiklerini belirten Çalışır, son dönemde bu sayının 5'e kadar düştüğünü öne sürerek müşteri kaybı yaşadığını söyledi. Yaklaşık 4 yıldır devam ettiğini belirttiği olaylar nedeniyle zor günler geçirdiğini ifade eden Çalışır, yetkililerden yardım istedi.

O anlar kamerada

Öte yandan, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, O.G.'nin gece saatlerinde karavanla bölgeye geldiği, araçtan indikten sonra çevreyi kontrol ettiği ve süs havuzuna zarar verdiği iddia edilen anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca iş yerinin önündeki parke taşlarının söküldüğü ve çevrede çeşitli zararların oluştuğu anların da kaydedildiği görüldü. Mahalle sakinlerinin de yaşananlardan rahatsız olduğu öne sürülürken, taraflar arasındaki hukuki sürecin devam ettiği öğrenildi.

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"Beni yıldırmaya çalışıyor"

Yaşadıklarına tepki gösteren Pınar Çalışır, "8 yıldır bu kuaför salonunu işletiyorum. Yaklaşık 4 yıldır iş yeri sahibiyle kira anlaşmazlığımız var. Sürekli bizi taciz ediyor. Klima borularımızı ve elektrik kablolarımızı kesiyor, parke taşlarımızı söktü. Her türlü kötülüğü yapıyor. Her yere şikayetimizi yaptık ancak herhangi bir sonuç alamadık. Bu olaylar nedeniyle müşteri kaybı yaşadım. Dün akşam da dükkanımın önündeki süs havuzunu dağıttı. Karavanlarını girişe çekerek iş yerimizin önünü kapatıyor. Bu tür olaylarla beni yıldırmaya çalışıyor" dedi.

Çalışır, yaşananların sona ermesini ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.