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        Bursa için Ankara'da buluştular

        Bursa'nın Ankara'daki lobisi güçleniyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2026 - 10:42 Güncelleme:
        Bursa için Ankara'da buluştular

        Bursa'nın Ankara'daki lobisi güçleniyor.

        Bursaspor ve Bursa Fan Clup yönetimi Ankara’da Bursaspor’un oynayacağı maç öncesi destek için AnkaraBursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı’yı ziyaret ettiler.

        Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Bursa Fan Clup Başkanı Murat Hoşgör AnkaraBursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

        İsmet Kazancı dernek ile uzun yıllardır, Ankara’daki Bursalıları bir araya getirip Bursa için lobi oluşturmaya çalışıyor. Derneğin Ankara Kalesi’ndeki merkezinde; Bursaspor bağının güçlenmesini ve Ankara’da Bursa için daha etkili olunabilmesini konuları görüşüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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