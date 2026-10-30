Bursa için Ankara'da buluştular
Bursa'nın Ankara'daki lobisi güçleniyor.
Bursa'nın Ankara'daki lobisi güçleniyor.
Bursaspor ve Bursa Fan Clup yönetimi Ankara’da Bursaspor’un oynayacağı maç öncesi destek için AnkaraBursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı’yı ziyaret ettiler.
Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Bursa Fan Clup Başkanı Murat Hoşgör AnkaraBursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
İsmet Kazancı dernek ile uzun yıllardır, Ankara’daki Bursalıları bir araya getirip Bursa için lobi oluşturmaya çalışıyor. Derneğin Ankara Kalesi’ndeki merkezinde; Bursaspor bağının güçlenmesini ve Ankara’da Bursa için daha etkili olunabilmesini konuları görüşüldü.
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