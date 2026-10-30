Cumhuriyet'in ışığında kadın emeği Osmangazi'de buluştu

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Şehreküstü Meydanı’nda düzenlenen ‘Kadın Girişimciler Cumhuriyet Sokağı’ etkinliğini ziyaret ederek üretimleriyle ekonomiye değer katan kadın girişimcilerle bir araya geldi. Cumhuriyet coşkusunun kadın emeği ve girişimcilik ruhuyla buluştuğu etkinlikte Başkan Aydın, stantları tek tek gezip katılımcılarla sohbet etti.

Osmangazi Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını destekleyen çalışmalarıyla üretkenliğin ve dayanışmanın önünü açmaya devam ediyor. Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Şehreküstü Meydanı’nda gerçekleştirilen ‘Kadın Girişimciler Cumhuriyet Sokağı’ etkinliği, kadınların el emeğini ve girişimci kimliğini ön plana çıkardı. Cumhuriyet’in kazanımlarını üretimin gücüyle bir araya getiren organizasyon, kadın girişimcilerin çalışmalarını vatandaşlarla buluşturmasına imkan sağladı.

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Etkinlik alanını ziyaret eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, kadın girişimcilerin açtığı stantları gezip sergilenen ürünleri yakından inceledi. Kadınların üretim süreçleri ve ortaya koydukları çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Aydın, girişimcilerle samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında katılımcıların görüş ve taleplerini de dinleyen Aydın, kadınların ekonomik hayatta daha görünür olmalarının ve kendi emekleriyle değer üretmelerinin önemine dikkat çekti.

"Üreten kadınlarımızın sayısı her geçen gün artsın"

Kadınların ekonomik bağımsızlıklarını güçlendirmeyi ve üretim süreçlerine katılımlarını artırmayı önemsediklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, sözlerinde şu ifadelere yer verdi: "Kadın kooperatiflerimize, derneklerimize, üreticilerimize ve köy kooperatiflerimize burada stant açma imkanı sunduk. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle meydanda oluşan yoğunluğu kadınlarımız için ekonomik bir fırsata dönüştürmeyi, ürettikleri ürünlerden gelir elde etmelerini ve dayanışma içerisinde birbirlerine destek olmalarını amaçlıyoruz. Bu doğrultuda ilçemizin farklı noktalarında zaman zaman benzer organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Bugün de Şehreküstü Meydanı’nda kadın üreticilerimizle bir aradayız. Hepsinin emeklerine sağlık. Üreten, iş hayatında yer alan ve ülke ekonomisine katkı sağlayan kadınlarımızın sayısının her geçen gün artmasını diliyorum. Bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyorum."

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Kadın girişimcilerden Başkan Aydın’a teşekkür

Kadın Girişimciler Cumhuriyet Sokağı etkinliğinde stant açarak ürünlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadın üreticiler ise kendilerine sunulan imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kadın emeğine verilen desteğin kendilerini daha fazla üretmeye teşvik ettiğini vurgulayan girişimciler, bu tür buluşmaların devam etmesini temenni ederek Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.