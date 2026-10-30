Nilüfer'de trafik çilesi

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesine bağlı Alaaddinbey Mahallesi hafif ve ağır tonajlı araç trafik yoğunluğu yüzünden bir çok açıdan sıkıntı yaşamaya devam ediyor.

Köy statüsünden mahalleye dönüşen Alaaddinbey'de cadde ve sokakların rahatlaması, mahalle sakinlerinin daha güvenli bir yaşam alanı için bölgeyi Izmır Yoluna bağlayacak çevre yoluna acil ihtiyaç olduğu belirtildi.

Bursa'da iki dönem MHP'de belediye meclis üyeliği yapan Cemil Aydın, sanayi ve ticaret bölgelerinin oluştuğu Demirci, Çalı, Yaylacık ve Tahtalı bölgesinden İzmır yoluna bağlantıyı sağlayıp, mevcut durumdaki Özlüce kavşağını da rahatlatacak Çevre Yolu yapımı için idari ve teknik çalışmalara bir an önce başlanması gerektiğini dile getirerek, "Ayrıca durma noktasına gelen Çalı Yolunun genişletilme çalışmalarının hızlandırılması beklenti halindedir. Unutulmamalıdır ki devlette devamlılık esastır. Sabah ve akşam trafiğin pik olduğu dönemlerde Çalı Yolu Alaaddinbey girişinden Bursaspor tesislerine kadar ulaşım yarım saati aşmaktadır" ifadelerini kullandı