Cumhuriyetin en güzel korteji Gürsu'da

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü, Gürsu’da her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve benzeri görülmemiş renkli sahnelerle kutlandı. İlçe genelinde düzenlenen etkinliklerin en çok dikkat çeken anı ise rengarenk eski model arabaların katılımıyla gerçekleştirilen geleneksel araç korteji oldu.

Cumhuriyet Araç Korteji’nin başını Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, ilçenin sembolü olan Skoda araç ile çekti. Başkan Işık’a ait araç adeta bir gelin gibi süslenerek ilçe sokaklarında dolaştı.

Protokol arkasından gelen rengarenk eski model arabalar, nostaljik tasarımları ve üzerlerini süsleyen Türk bayraklarıyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

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Gürsu Esnaf ve Sanatkarları Odası’nın hazırladığı Cumhuriyet Kutlamaları ile korteje renk kattı. Gelin damat ve düğün organizasyonu, bayrama özel hazırlanan görsel etkinlikler ve ahilik geleneğini yaşatan stantlar herkesin dikkatini çekti.

İlçe halkının telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video kaydı aldığı renkli kortej, Gürsu'da bayram havasını zirveye taşıdı.

Resmi törenlerin ve kortejin ardından, kutlamalar günün anlam ve önemine uygun etkinlikler ve marşlar eşliğinde coşkuyla devam etti.