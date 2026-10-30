Çanakkale Savaşları'nın gizli kahramanlarından Müstecip Onbaşı'nın hayatı beyaz perdeye taşınacak

SALİHA NUR KÖKSAL - Çanakkale Savaşları sırasında yaptığı top atışıyla Fransızlara ait denizaltının teslim alınmasını sağlayan Müstecip Onbaşı'nın hayatı, yapay zeka destekli "Tek Kişilik Ordu Müstecip Onbaşı" filmiyle beyaz perdeye taşınacak.

Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Orhaniye köyünde 1891 yılında dünyaya gelen ve Çanakkale'de vatani görevini topçu olarak yapan Müstecip Onbaşı, 30 Ekim 1915'te Gelibolu Yarımadası'ndaki Akbaş mevkisinden gerçekleştirdiği top atışıyla Fransızlara ait "Turkuaz" denizaltısının teslim alınmasını sağladı.

Savaşın ardından köyüne dönen ve 1959 yılında hayatını kaybeden Müstecip Onbaşı'nın yaşamını konu alan, senaryosu AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili ve Türk Parlamenterler Birliği Bursa Şubesi Başkanı Faruk Anbarcıoğlu'nun 2022 yılında kaleme aldığı kitaptan uyarlanan filmin Mart 2027'de vizyona girmesi planlanıyor.

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Yönetmenliğini Oğuzhan Üral'ın üstlendiği yapay zeka destekli filmle Müstecip Onbaşı'nın hayatının geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor.

- "Halkımızın böyle bir kahramanımız olduğunu bilmesini istiyoruz"

Filmin senaristi Faruk Anbarcıoğlu, AA muhabirine, Müstecip Onbaşı'nın hayatı ve kahramanlık hikayesinin pek bilinmediğini söyledi.

Müstecip Onbaşı'nın, yaptığı top atışlarıyla Fransızlara ait denizaltını içindeki askerler ve mürettebatla teslim alarak Çanakkale Zaferi'ne büyük katkı sunduğunu belirten Anbarcıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu kahramanlığından dolayı kendisine onbaşılık rütbesi veriliyor ve Harbiye Nazırı Enver Paşa tarafından altın saat hediye ediliyor. Yaklaşık 9 yıl süren bir askerlik hayatı var. Kurtuluş Savaşı'na katılıyor, Doğu cephelerinde çarpışıyor. Böyle bir kahramanımız var. 1927 yılında devletimiz, gazilere 5 yıl ödemesiz, sıfır faizli kredi vermeyi teklif ediyor. Kendisinin meşhur bir sözü var. 'Ben fakirim ama devletim de fakir, ben bu parayı alamam' diyor. Böyle de onurlu bir şahsiyet."

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Anbarcıoğlu, Müstecip Onbaşı'nın adının Türk tarihinin altın sayfalarında yer alması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Halkımızın böyle bir kahramanımız olduğunu bilmesini istiyoruz. Böyle bir film Türkiye'de ilk olacak. Neden? Çünkü gerçek bir kahramanı anlatıyor. Maalesef çocuklarımız, Batılıların hayal ürünü kahramanlarını konu alan filmler ve animasyonlarla büyüyor. Biz de mart ayında, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde Müstecip Onbaşı'yı Türk halkıyla buluşturmak istiyoruz. 81 ilimizin yetkililerine, belediye başkanlarına sesleniyorum, böyle bir kahramanımız var. Bu kahramanımızın adının yollara, meydanlara, parklara ve caddelere verilmesini istiyorum. Çünkü o, hayal ürünü değil, gerçek bir kahramandır."

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Filmin senaryosunu 2022 yılında kaleme aldığı kitabından uyarladığını, Müstecip Onbaşı'nın köyüne giderek torunlarından ve alanında uzman tarihçilerden edindiği bilgilerle zenginleştirdiğini aktaran Anbarcıoğlu, hayattaki akrabalarının da filmden haberdar olunca büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Anbarcıoğlu, filmin yapımcılığını da yönetmen Oğuzhan Üral ile üstlendiklerini belirterek, "Filmin yaklaşık 110 dakika olacağını tahmin ediyoruz. Müstecip Onbaşı'nın çocukluğunu, gençlik yıllarını, askere giderken köy meydanında annesi ve eşiyle vedalaşmasını, ardından vatan ve bayrak sevgisi uğruna 9 yıl boyunca verdiği büyük mücadelenin anılarını canlandırmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

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- "Duyunca çok mutlu olduk"

Müstecip Onbaşı'nın 74 yaşındaki torunu Hatice Kocatürk de dedesinin 3 çocuğu olduğunu dile getirdi.

Kocatürk, dedesinin hayat hikayesinin bir filmle yaşatılacağından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Duyunca çok mutlu olduk. Şimdiye kadar böyle bir şeyle hiç karşılaşmamıştık. Filminin çekilecek olması çok güzel. Türkiye dedemi tanıyacak, görecek. Çanakkale'yi gezmeye gittiğimizde de çok heyecanlandık." diye konuştu.